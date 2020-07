Les tirs continuaient ce matin à la frontière arméno-azérie au nord-est de l’Arménie, un drone azéri abattu et on évoque la mort de 17 soldats Azéris, les Arméniens comptent 2 blessés légers

Hier en début d’après-midi après l’arrêt par les forces arméniennes d’une tentative d’incursion azérie dans la région frontalière de Tavouch au nord-est de l’Arménie et les pertes azéries dont Bakou a reconnu la mort de 4 soldats, les tirs azéris en direction des positions arméniennes avaient repris. Cette nuit également durant plusieurs heures, les forces de l’Azerbaïdjan tiraient en direction des positions arméniennes. Les Arméniens ont abattu un drone azéri qui survolait les positions frontalières. Des Arméniens qui auraient répliqué aux attaques azéries en direction des villages arméniens frontaliers. Shushan Stepanyan la porte-parole du ministère arménien de la Défense a affirmé que dans le rang de l’armée arménienne, deux soldats étaient légèrement blessés. Ardzroun Hovhannissian l’ancien porte-parole de l’Armée arménienne a affirmé ce matin que selon nombre d’informations circulant sur les réseaux sociaux azéris, l’Azerbaïdjan compterait 17 soldats tués dans ses rangs. Mais pour l’heure Bakou a officiellement reconnu la mort de 4 de ses soldats, hier en début d’après-midi. Les Arméniens auraient pris possession de 2 positions azéries. Et le ministre arménien de la Défense, David Tonoyan qui a communiqué cette information n’a pas exclu que les Arméniens pourraient encore avancer et prendre d’autres positions militaires azéries afin de sécuriser la zone.

Des combattants volontaires de l’Artsakh se déclaraient ce matin prêts à venir renforcer la frontière arméno-azérie de la région de Tavouch et aider les soldats Arméniens.

Krikor Amirzayan