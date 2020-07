4 soldats Azéris tués hier lors d’une tentative d’incursion en territoire arménien au nord-est de l’Arménie

Le ministère azéri de la Défense a fait état de 4 soldats Azéris morts hier vers 13h45 lors des échanges de tirs entre soldats Azéris et Arménien à la frontière arméno-azérie dans la région de Tavouch au nord-est de l’Arménie. Le ministère arménien de la Défense évoquant une tentative déjouée d’incursion azérie en territoire arménien. Les soldats Arméniens répondant à cette tentative azérie par des tirs avaient fait selon Erévan 2 morts Azéris et 5 blessés. Aucune victime n’étant à déplorer su côté des Arméniens.

Bakou a publié les noms des 2 soldats Azéris tués et de deux autres grièvement blessés qui moururent lors de son transfert à l’hôpital.

Les soldats Azéris morts sont des soldats engagés. Il s’agit du sergent Mamedov Elshad Dyonmez ogli, et le sergent Dasikov Voukar Lyarif ogli. Le troisième est Dashdemirov Hayam Makomed ogli et le quatrième est Mahmudov Rəshad Rəshid oglu.

Selon Shoushan Stepanyan la porte-parole du ministère arménien de la Défense, le groupe de soldats azéris en commando tentaient de prendre une position arménienne. Les soldats Arméniens ont très vite remarqué cette tentative d’incursion et ont ouvert le feu.

Krikor Amirzayan