Sa Sainteté Aram I rappelle la confiscation des églises arméniennes par la Turquie après le génocide

L’initiative du président de la Turquie de convertir Sainte-Sophie en mosquée ignore la signification symbolique des monuments spirituels et culturels, ainsi que les conventions internationales, et dénature les faits historiques, a déclaré Sa Sainteté Aram Ier, Catholicos de la grande maison de Cilicie dans une déclaration.

Deuxièmement, a-t-il ajouté, poussée par ses intérêts internes et externes, ainsi que par ses ambitions politiques internationales, la Turquie ignore les réactions de ses anciens et nouveaux amis.

« Troisièmement, la politique actuelle de la Turquie détruira la confiance acquise jusqu’à présent dans la coopération et le dialogue chrétiens-musulmans aux niveaux local, régional et international. La Turquie ignore ces avertissements », a ajouté Sa Sainteté.

Quatrièmement, a déclaré le Catholicos, la décision actuelle révèle le cynisme et l’hypocrisie derrière l’intention déclarée de la Turquie de s’ouvrir à l’Occident et aux communautés chrétiennes.

Sa Sainteté Aram I a demandé aux dirigeants politiques et religieux de se rappeler que peu de temps après le génocide arménien, la Turquie a confisqué des milliers d’églises arméniennes et les a transformées en bars, cafés et parcs publics, ignorant les réactions et les appels de la communauté internationale.

« Oui, le génocide se poursuit par les mêmes autorités génocidaires à la vue du monde. L’idéologie chauvine de l’Empire ottoman s’infiltre et se propage à travers le monde arabe et l’Occident », a rappelé Sa Sainteté Aram I.