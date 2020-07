La récolte de blé en Arménie ne dépassera pas les 100 000 tonnes cette année ce qui représente un faible rendement

Selon Hratch Berberyan le président de l’association des Agriculteurs d’Arménie, cette année les récoltes de blé en Arménie ne dépasseront pas 100 000 tonnes. La principale raison de ce faible rendement étant selon Hratch Berberyan la faible qualité des semences. « Je crois que la récolte par hectare sera de 1,8 tonnes de blé (…) en tenant compte des 50 à 55 000 hectares de cultures de blé, dans le meilleur cas nous aurons 100 000 tonnes de blé cette année, et pas plus » dit H. Berberyan. Les besoins annuels en blé de l’Arménie étant estimés à 250 à 300 000 tonnes, elle devra donc importer la différence pour sa consommation. Les récoles ont débuté sur la plaine de l’Ararat puis elles continueront sur les hauteurs et les montagnes. Le gouvernement arménien a promis d’importer jusqu’à la fin de l’année 5 000 tonnes de semences de blé de haute qualité pour un meilleur rendement l’an prochain.

Krikor Amirzayan