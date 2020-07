Deux morts dans des affrontements à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (Bakou)

Bakou, 12 juil 2020 (AFP) - L’Azerbaïdjan et l’Arménie se sont mutuellement

accusées dimanche d’avoir déclenché une attaque militaire à leur frontière,

des affrontements qui ont fait deux morts et cinq blessés au sein des forces

azerbaïdjanaises, selon Bakou.

"Les forces armées arméniennes sont passées à l’offensive, soutenues par

des tirs d’artillerie. Après une contre-attaque, elles se sont repliées en

subissant des pertes. Deux militaires azerbaïdjanais ont été tués et cinq

blessés", a affirmé dans un communiqué le ministère de la Défense de

l’Azerbaïdjan.

Le ministère a précisé que les combats avaient eu lieu à midi dans la

région de Tavouch, au nord-est de l’Arménie.

De son côté, Erevan a accusé Bakou d’une "attaque à l’artillerie ayant visé

à la capture de positions" arméniennes.

Les militaires azerbaïdjanais "ont été repoussés en subissant des pertes

humaines. Il n’y a pas eu de victimes parmi les forces arméniennes", a affirmé

la porte-parole du ministère arménien de la Défense, Sushan Stepanian, dans un

message sur Facebook.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont en conflit depuis près de 30 ans pour le

contrôle de la région séparatiste du Nagorny-Karabakh.

Cependant, les affrontements de dimanche entre ces deux pays du Caucase ont

eu lieu loin de cette région disputée.

Enclave en majorité peuplée d’Arméniens rattachée en 1921 à l’Azerbaïdjan

par les autorités soviétiques, le Nagorny-Karabakh a unilatéralement proclamé

son indépendance en 1991, avec le soutien de l’Arménie.

Une guerre a suivi entre les deux pays, puis un cessez-le-feu en 1994.

Depuis, des négociations en vue d’un traité de paix sont parrainées par le

Groupe de Minsk, un groupe de médiateurs internationaux coprésidé par la

Russie, la France et les Etats-Unis.

Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, a estimé mardi avoir le droit de

recourir aux armes et a menacé de quitter ces négociations.

Le conflit des années 1990 avait fait quelque 30.000 morts.