Deux tentatives de suicides en l’espace d’une heure au pont de la Victoire à Erévan samedi soir

Samedi 11 juillet à 19h30 la police intervenait sur le pont de la Victoire à Erévan où un jeune homme de 23 ans qui avait escaladé la barrière menaçait de se jeter dans le vide. La police et les pompiers ont réussi à dissuader le jeune homme, Razmik P. de se suicider. Il a été ramené à la raison et fut emmené au commissariat pour un suivi avec les médecins. Une heure plus tard, à 20h30 sur ce même pont de la Victoire -un lieu privilégié pour les suicides à Erévan- un homme de 42 avait également escaladé la rambarde et désirait se jeter dans le vide. Une nouvelle fois les secouristes intervenaient avec une équipe de psychologues et ramenaient à la raison Artur I. qui était ensuite invité au poste de polie Kentronakan (Central) à Erévan.

Krikor Amirzayan