Un tapis arménien du 17e siècle vendu aux enchères à 100 000 € à Rouen

La commissaire-priseur Delphine Fremaux-Lejeune a le sourire affirme le journal « Paris-Normandie ». Samedi 4 juillet à Rouen un tapis arménien du 17e siècle a été vendu aux enchères à 100 000 €.

« C’est le genre d’aventure qui n’arrive qu’une fois par an, quand tous les ingrédients de la vente aux enchères sont réunis » raconte, modeste et heureuse, le commissaire-priseur Delphine Fremaux-Lejeune informe « Paris-Normandie ». Le tapis était mis à prix au départ à 5 000 € mais les enchères ont très vite grimpé pour atteindre finalement cette somme record de 100 000 €.

« Ces tapis aux nœuds serrés et aux couleurs végétales n’avaient quasiment aucune reprise, il fallait être un vrai collectionneur pour les préserver sans mite » a confié au journal la commissaire-priseur Delphine Fremaux-Lejeune. Pour le tapis arménien, une quinzaine d’acheteurs -dont une douzaine en ligne- ont fait monter les enchères. On ne connait pas l’identité de l’acheteur.

Krikor Amirzayan