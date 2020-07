Tsarukian critique à nouveau le gouvernement arménien

Vendredi, Gagik Tsarukian, chef du principal parti d’opposition Arménie prospère (BHK), a de nouveau accusé le gouvernement du Premier ministre Nikol Pachinian d’avoir mal géré la crise du coronavirus et ses conséquences socio-économiques.

Mais Tsarukian a cessé d’exiger explicitement la démission du gouvernement cette fois-ci, affirmant plus vaguement à la place que « les fonctionnaires ineptes doivent être remplacés par des fonctionnaires compétents ».

« Les autorités auraient peur de Tsarukian et c’est pourquoi elles ont lancé une campagne contre lui », a-t-il clamé dans un long communiqué. « Elles ne devraient pas avoir peur de Tsarukian. Elles devraient avoir peur des centaines de milliers de personnes sans emploi ni revenu. »

Tsarukian, qui est également un riche homme d’affaires, avait attaqué le gouvernement et a demandé sa démission lors d’une réunion le 5 juin avec des membres de haut rang du BHK. « Nous perdons le pays », s’était il alarmé dans un discours fermement condamné par Pachinian et le bloc au pouvoir Mon pas.

Dix jours plus tard, Tsarukian a été déchu de son immunité parlementaire et inculpé pour achat de voix, accusations rejetées par lui pour des motifs politiques. Il affirme que Pachinian a ordonné la procédure pénale en réponse à son discours.

Le chef du BHK a déclaré vendredi que le discours était un « appel au réveil » au gouvernement.

« J’ai des raisons de soupçonner que les autorités ne réalisent pas l’ampleur réelle des problèmes », a-t-il écrit. « Ils ne réalisent pas que nous aurons bientôt 200 000 à 300 000 nouveaux chômeurs, que des dizaines de milliers d’entreprises ferment leurs portes, que si nous ne les sauvons pas aujourd’hui, il ne sera pas possible de les faire revivre demain. »

Tsarukian a décrit la crise du coronavirus en Arménie comme une « catastrophe » et a accusé le gouvernement de gaspiller des fonds publics destinés à consolider les entreprises touchées par la pandémie. Dans ces circonstances, le gouvernement devrait « devenir sérieux » et « écouter les conseils et les propositions des autres », a ajouté le magnat qui a été lui-même infecté par COVID-19 il y a une dizaines de jours et ne s’en est pas encore remis.

Tout en affirmant que le gouvernement actuel l’a empêché de créer des milliers de nouveaux emplois, Tsarukian s’est engagé à proposer prochainement des « projets d’investissement à grande échelle » qui atténueront les retombées économiques de la pandémie.

Il a affirmé qu’il s’efforcerait également d’améliorer les relations de l’Arménie avec la Russie car il estime qu’elles sont vitales pour la sécurité nationale et le développement économique de son pays. « Pourquoi les grandes entreprises russes vendraient-ellescen Arménie si nos relations avec la Russie sont tendues ? », s’est il demandé.

Les représentants de la BHK n’ont pas précisé si la dernière déclaration du magnat inculpé signifiait que la démission de l’administration de Pachinian n’était plus à l’ordre du jour des priorités de leur parti.

Pour sa part, la porte-parole de Pachinian, Mane Gevorgian, a refusé de commenter la déclaration.