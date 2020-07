Ucom/Véon : vers un règlement de l’affaire de télécommunication

Les régulateurs de l’État ont autorisé la société de télécommunications basée à Amsterdam VEON à vendre les plus anciens réseaux de téléphonie fixe et mobile d’Arménie à une entreprise arménienne récemment établie.

VEON a demandé à deux organismes de réglementation arméniens de débloquer la vente début juin un mois après avoir mis fin à la prise de contrôle prévue de sa filiale arménienne par l’un de ses deux concurrents locaux, Ucom. Ce dernier est également le plus grand fournisseur de services de télévision par câble et Internet du pays.

Ucom était sur le point d’acheter VEON jusqu’à ce qu’il soit plongé dans la (...)