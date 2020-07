Probable prolongation de l’État d’urgence en Arménie

Vendredi, le gouvernement arménien a annoncé qu’il prolongerait probablement l’état d’urgence pour un mois supplémentaire en raison de la crise persistante du coronavirus dans le pays.

« Selon toute probabilité, la décision de proroger l’état d’urgence d’un mois supplémentaire sera rendue publique lundi », a annoncé Mane Gevorgian, porte-parole du Premier ministre Nikol Pachinian, au service arménien de RFE / RL.

Le gouvernement a décrété l’état d’urgence pour un mois le 16 mars après les premières flambées de cas de Coronavirus enregistrés en Arménie. Il a imposé un confinement à l’échelle nationale plus tard en mars.

Le gouvernement a commencé à assouplir ces restrictions mi-avril. Mais il a étendu la règle de l’état d’urgence sur une base mensuelle depuis, citant le nombre croissant rapidement de nouveaux cas de coronavirus.

Pachinian avait déclaré en début de semaine dernière que le gouvernement n’avait d’autre choix que de recourir à une autre prolongation en raison de la propagation continue de la maladie mortelle. Il avait alors dit qu’il avait besoin de pouvoirs spéciaux pour continuer à obliger les gens à porter des masques obligatoires dans les espaces publics et à appliquer d’autres règles anti-épidémiques.

L’Arménie a l’un des taux d’infection de coronavirus les plus élevés au monde, avec un total de 30 903 cas confirmés dans le pays, sur 3 millions d’habitants à ce jour. Selon le ministère arménien de la Santé, 557 personnes ont été testées positives au virus jeudi dernier.

Vendredi matin, le ministère a également annoncé la mort de 18 personnes supplémentaires infectées par COVID-19. Il a précisé que le COVID-19 était la principale cause de 11 de ces décès.

Le nombre officiel de morts est ainsi passé à 546. Le chiffre ne comprend pas 177 autres personnes infectées qui, selon le ministère, sont décédées d’autres conditions préexistantes.

En vertu de la loi arménienne, l’Assemblée nationale doit se réunir pour une session d’urgence immédiatement après la déclaration ou l’extension de l’Etat d’urgence.

Ani Samsonian, députée au Parlement du parti d’opposition LHK, a assuré qu’elle et ses collègues assisteront à la prochaine session pour remettre en question la stratégie « très inefficace » du gouvernement pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

« Le nombre de nouvelles infections ne diminue pas alors que le [nombre de] décès est déjà très préoccupant », a noté Samsonian au service arménien de RFE / RL.

Arusyak Julhakian, députée représentant le bloc Mon pas de Pachinian, a rejeté les critiques. Elle a fait valoir, en particulier, que le taux de mortalité au coronavirus en Arménie est faible par rapport aux normes occidentales.

« Si nous parlons d’ineptie, alors je pense que Mme Samsonian devrait blâmer le monde entier et dire que celui ci a été incompétent et n’a pas réussi jusqu’à présent à vaincre la pandémie », a retorqué Julhakian.

Samsonian a en outre suggéré que les autorités prolongent à nouveau l’état d’urgence, également parce qu’elles veulent maintenir l’interdiction actuelle des manifestations de rue. Ils ont peur des manifestations anti-gouvernementales, a-t-elle affirmé.

« Ce n’est pas le fait que des milliers de personnes descendent dans la rue s’il n’y avait pas d’état d’urgence qui nous inquiète en tant que tel, a répliqué Julhakian. Notre seule crainte est que si les gens se rassemblent en grand nombre, ils seront infectés. »