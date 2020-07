Un syro-arménien attaqué par des islamistes à Berlin

Kevork Almassian, un Arménien de Syrie employé au Bundestag, a été attaqué par deux islamistes à Berlin le 6 juillet. Il s’agit d’une tentative de meurtre, a rapporté le journal allemand Journalisten Watch.

Kevork Almassian bénéficie d’un statut de réfugié en Allemagne. Depuis 2018, il travaille comme assistant du député de l’AfD Markus Frohnmaier au Bundestag. Il reçoit des menaces de mort depuis 2019, et a subi un certain nombre d’attaques sur les réseaux sociaux émanant du rédacteur en chef de T-Online Lars Wienand et de la militante islamiste syrienne Nahla Osman.

Deux islamistes ont frappé Kevork Almassian avec un couteau dans la rue pour tenter de le tuer. Kevork Almassian a pu s’échapper. Il a couru dans les rues de Berlin pendant environ 10 minutes et a appelé à l’aide, mais personne n’a répondu.



Vendredi, le Syro-Arménien a déclaré dans un tweet qu’il était informé que des journalistes allemands qui ont lancé les attaques médiatiques contre lui en février 2019 et mis sa vie en danger en incitant à la haine les islamistes radicaux, prépareraient actuellement une nouvelle campagne pour nier que l’agression dont il a été la cible ait eu lieu.

Les forces de l’ordre de Berlinoises ont ouvert une enquête.