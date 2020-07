Les prix des fruits et légumes en Arménie en hausse

Les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 0,2% en Arménie en juin par rapport à la même période de l’année précédente et de 3,5% par rapport à mai de l’année en cours.

Selon les dernières données publiées par le comité de statistique, les prix des légumes ont augmenté de 4,6% en juin de cette année par rapport à juin 2019, et ont baissé de 22% par rapport à mai 2020.

Les prix des fruits ont augmenté de 14,2% en juin par rapport au même mois de l’année dernière et de 4,1% par rapport à mai de l’année en cours.