Les attaques des cybercriminels contre les utilisateurs arméniens se multiplient

Concernant les informations faisant état de fréquentes attaques des pirates azerbaïdjanais contre des utilisateurs en Arménie, qui ont notamment volé des données sur des personnes infectées par Covid-19, Gevork Hayrapetyan, directeur de la Personal Data Protection Agency, a déclaré que le problème ne se trouvait pas dans le système de sécurité technique, mais en l’absence de mesures organisationnelles.

Gevork Hayrapetyan a souligné que la grande majorité des gens ne connaissent pas les mesures de précaution, avec peu ou pas d’idée sur la façon de protéger leurs comptes électroniques.

Gevork Hayrapetyan a partagé quelques conseils sur les mesures de précaution, qui peuvent aider les utilisateurs à éviter les attaques contre leurs comptes électroniques.

Gevork Hayrapetyan a déclaré que l’une des méthodes de phishing les plus couramment utilisées consiste à envoyer des codes ou des liens inconnus à l’aide de photographies et de noms de célébrités afin d’attirer de l’argent.

« Souvent, les gens reçoivent des messages affirmant qu’ils ont hérité d’énormes sommes d’argent ou de biens, qu’un parent décédé leur a légué, puis ils demandent à suivre le lien, à remplir les données, qui sont généralement suivies d’une attaque », a averti Gevork Hayrapetyan.

Gevork Hayrapetyan a exhorté à mettre en place des combinaisons complexes de chiffres et de lettres comme mots de passe, bien que cela ne garantisse pas non plus qu’un compte ne puisse pas être piraté.

« Si vous recevez un message avec un contenu suspect de comptes inconnus, vous ne devez pas l’ouvrir afin d’éviter le piratage. Si on vous demande vos informations de compte bancaire à partir de comptes suspects déguisés en banque, appelez et vérifiez si ce message est authentique », a noté Gevork Hayrapetyan.

Selon un rapport de Trend Micro, au début de la pandémie en Arménie, il y avait trois principaux types d’attaques que les pirates utilisaient sous le prétexte de diffuser des informations importantes sur le coronavirus : les spams (65,7% des cas), les attaques de logiciels malveillants, y compris les chevaux de Troie et ransomware (26,8%) et URL et sites malveillants (7,5%).