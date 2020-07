Revue de la presse arménienne du 2 juillet 2020

27320 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 27320 cas de coronavirus dans le pays dont 15484 ont été guéris et 469 patients sont décédés.

L’Arménie mène des discussions relatives à l’achat du futur vaccin COVID-19/ Selon le Ministre de la Santé, le gouvernement arménien négocie avec des sociétés étrangères et des organisations internationales dans l’espoir d’assurer au préalable l’approvisionnement de l’Arménie en un éventuel vaccin contre les coronavirus. D’après le Ministre, le pays négocié avec la société « Moderna » qui est liée à l’arménien-américain, Noubar Afeyan, et avec l’Organisation mondiale de la santé et les plates-formes de l’UNICEF qui tenteront de procéder à des achats collectifs pour assurer une distribution proportionnelle de grandes doses du vaccin entre de nombreux pays. Le Ministre a déclaré que selon diverses estimations, un vaccin serait disponible à la fin de 2020 ou au début de 2021.

L’Arménie a un surplus de masques faciaux/ D’après Nikol Pachinian, l’Arménie a un surplus de masques médicaux, après que des entreprises locales aient commencé la production de masse. Selon lui, dans ces conditions, le gouvernement peut demander alors aux citoyens de ne porter que des masques fabriqués en usine.

10 000 tests COVID-19 arrivés en Arménie grâce à l’UE et à l’OMS/ Un lot de 10 000 tests COVID-19, achetés par l’OMS avec le soutien financier de l’Union européenne, est arrivé à Erevan.

L’ambassade britannique fournit au Ministère de la Défense des équipements de protection individuelle/ Dans le cadre de la coopération en matière de défense entre l’Arménie et le Royaume-Uni, l’ambassade du Royaume-Uni a fourni des équipements de protection individuelle au Ministère arménien de la Défense.

Pachinian félicite Poutine pour l’achèvement avec succès du vote sur les amendements constitutionnels/ Nikol Pachinian a félicité le Président russe Vladimir Poutine pour achèvement avec succès du vote sur les amendements constitutionnels. Cet événement est en effet d’une importance fondamentale pour le renforcement futur de l’État russe. Je suis convaincu que, comme l’a approuvé l’écrasante majorité des Russes, les amendements à la loi mère créeront des conditions favorables à la poursuite du progrès et du développement socio-économique de votre pays.

Président du Parlement : la création d’une commission d’enquête sur la réponse du gouvernement face à la crise du COVID-19 sera examinée en septembre 2020/ Les députés des deux groupes d’opposition parlementaire ont envoyé une pétition au Président du Parlement sur la création d’une commission d’enquête pour prévenir la propagation de COVID-19 dans le pays et pour étudier l’efficacité des mesures et des restrictions prises par le gouvernement et le bureau du commandant dans la lutte contre ce virus ainsi que pour étudier l’efficacité et la légalité des restrictions des droits de l’homme et des libertés fondamentales pendant l’état d’urgence actuel en Arménie. « Arménie prospère » avait exigé une telle enquête le 17 juin après que la majorité pro-gouvernementale ait levé l’immunité du leader de ce parti, Gagik Tsaroukian. « Arménie lumineuse », le deuxième parti d’opposition représenté au Parlement, a soutenu la demande à condition qu’elle soit dirigée par un membre de leur parti et cette condition a été acceptée (cf. revue du 18 juin 2020). Alen Simonian, vice-président du Parlement et membre du parti au pouvoir, a qualifié l’initiative de l’opposition de « pathétique » et « inopportune ». Le Président de la commission parlementaire de la santé publique et des affaires sociales, Narek Zeynalian, s’est également opposé à l’initiative en indiquant que la commission ne devrait être mise en place qu’après la fin de la pandémie. Le Président du Parlement a déclaré que le projet de décision prescrivant le nombre de membres de la commission d’enquête sera examiné lors de la première session ordinaire du Parlement en septembre 2020. Cependant, selon la presse, la majorité parlementaire peut contrecarrer la création de la commission d’enquête en refusant d’approuver formellement la composition de la commission. Le parti au pouvoir a déjà bloqué de cette manière l’enquête parlementaire sur les dons controversés à la Mairie d’Erevan (cf. revue du 22 janvier 2020).

Tsaroukian : Je ferai tout mon possible pour empêcher la création d’un climat antirusse dans le pays/ Le chef du parti « Arménie prospère », Gagik Tsaroukian, a fait une publication Facebook en indiquant que récemment, il y avait « une escalade artificielle du climat antirusse en Arménie grâce aux efforts actifs des forces anti-arméniennes et antiétatiques dans le pays ». D’après lui, le but ultime de ces forces est de détruire les liens d’amitié entre les deux nations. Selon lui, on « introduit dans la société arménienne » l’idée de revoir l’accord militaire entre l’Arménie et la Russie, ce qui entraînerait le retrait de la base militaire russe. « Je crois que nous sommes tous bien conscients du fait que ce n’est pas seulement le rêve de la Turquie et de l’Azerbaïdjan, qui nous menacent constamment de guerre et d’anéantissement, mais que ceci prépare également le terrain pour perturber la paix déjà fragile dans toute la région ». Tsaroukian déclaré qu’en tant que chef du parti « Arménie prospère », en tant que personnalité politique et en tant que citoyen, il ferait tout son possible « pour empêcher les provocations visant à créer un climat antirusse » en Arménie.

La Banque centrale d’Arménie prévoit une contraction de 4% de l’économie en 2020/ Selon le Président de la Banque centrale d’Arménie, l’économie du pays se contractera de 4 % en 2020 en raison de l’impact négatif de la pandémie de coronavirus, mais elle devrait se redresser et croître de 5,5 % l’année prochaine.

Nouvel accord visant à offrir de meilleures conditions pour l’importation de produits pétroliers du Kazakhstan/ Le gouvernement arménien a approuvé un accord de coopération commerciale et économique avec le Kazakhstan dans le domaine de l’approvisionnement en produits pétroliers. Selon le vice-premier ministre, Tigran Avinian, la signature et la ratification de cet accord permettront d’importer du carburant du Kazakhstan à de meilleures conditions ce qui signifie qu’il y aura une certaine concurrence sur le marché local du carburant. D’après lui, cela affectera à son tour le marché du pétrole en Arménie.

Trois nouveaux hôpitaux vont être construits/ Selon le Ministre de la santé, deux grands hôpitaux, Centre médical Martuni et Centre médical Vayots Dzor, seront construits dans le cadre du projet de la Banque mondiale. D’après lui, il y a la possibilité de commencer une autre construction urgente pour lequel la signature de l’accord avec le Fonds Eurasien pour la Stabilisation et le Développement est attendue. Un nouvel hôpital pour maladies infectieuses pourrait ainsi être construit à Vanadzor. Selon lui, ces travaux dureraient 2-3 ans.

L’Arménie est sélectionnée comme leader global de la Coalition d’action « Technologies et innovation » dans le cadre Forum Génération Égalité/ Le Ministère arménien des Affaires étrangères indique que le 1er juillet, l’Arménie a été sélectionnée comme leader global de la Coalition d’action « Technologies et innovation », créée dans le cadre du Forum Génération Égalité, sous les auspices des Nations unies. Selon le MAE, la nomination de l’Arménie à la tête de la coalition dans le domaine des technologies et des innovations découle des priorités du gouvernement arménien pour faire progresser l’égalité des sexes, de la participation politique et économique des femmes, ainsi que des progrès réalisés dans le secteur des technologies de l’information et des communications. Les travaux de la Coalition seront dirigés par l’Arménie, la Finlande et la Tunisie - trois pays, qui ont été sélectionnés pour défendre l’action mondiale, en coopération avec l’UNICEF et l’Union internationale des télécommunications.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France