VTB Arménie propose une option de prêt automobile actualisée

La banque VTB Arménie a dévoilé une option de prêt automobile mise à jour, ainsi qu’un processus de traitement des prêts pratique et rapide pour les voitures des marchés primaire et secondaire.

Selon le service de presse de la banque, la décision d’octroyer un prêt est prise le plus rapidement possible avec un ensemble minimum de documents requis.

Elle a également déclaré que la transaction est exécutée sans notarisation. VTB Arménie offre également un service unique sur le marché arménien - prêts pour les voitures importées en Arménie pas plus de 30 jours avant de demander un prêt.

La banque a déclaré qu’elle fournissait une assurance automobile CASCO pour toute la durée du prêt. Pour certains types de prêts automobiles, la banque propose une assurance personnelle de l’emprunteur.

Afin de réduire la charge mensuelle des prêts sur les emprunteurs, la banque propose un service de refinancement de prêts automobiles d’autres banques et organismes de crédit de la République d’Arménie à des conditions plus favorables, ce qui permettra au client de transférer ses prêts automobiles à VTB Arménie et réduire considérablement la charge mensuelle des prêts.

Un prêt auto peut être émis à la banque VTB Arménie avec un acompte de 10%, avec un taux d’intérêt de 12% à 14% par an (le taux effectif est de 18% à 24%), d’un montant de 500 000 à 28 millions de drams, avec une période de remboursement de 1 à 5 ans. La demande de prêt automobile peut être soumise par tous les résidents de la République d’Arménie âgés de 21 à 65 ans.