L’Arménie profondément préoccupée par la décision de la Turquie sur le statut de Sainte-Sophie

L’Arménie s’est déclarée profondément préoccupée par la décision des autorités turques de convertir Sainte-Sophie, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, en mosquée.

« Sainte-Sophie n’est pas seulement un monument historique et culturel. Tout au long de son histoire, elle a revêtu diverses significations religieuses, culturelles et politiques », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Anna Naghdalyan, dans un communiqué.

« L’octroi d’un statut de musée à Sainte-Sophie et son inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO symbolisaient la coopération et l’unité de l’humanité au lieu du choc des civilisations. Malheureusement, la récente décision des autorités turques met fin à cette mission et à ce symbolisme importants de Sainte-Sophie », a-t-elle ajouté.

Anna Naghdalyan a déclaré que « la décision crée un précédent dangereux pour des changements substantiels de l’objectif et de la signification du site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette situation appelle un suivi étroit de la part de la communauté internationale, en particulier de l’UNESCO, pour la préservation des sites historiques ayant ce statut sur le territoire de la Turquie ».