Garo Paylan : journée triste pour les chrétiens

Garo Paylan député arménien du parti pro-kurde HDP (Démocrate des peuples), à l’Assemblée nationale de Turquie a une nouvelle fois fait part de son désaccord avec les autorités, après la décision du président turc Erdogan de retransformer en mosquée la basilique byzantine Sainte-Sophie d’Istanbul.

« Journée triste pour les chrétiens et pour tous ceux qui croient au pluralisme en Turquie. La décision de transformer le statut de la basilique Sainte-Sophie en mosquée rendra plus difficile la vie des chrétiens qui vivent ici et des musulmans d’Europe. Sainte-Sophie était le symbole de notre riche histoire. Sa coupole était suffisamment grande pour tout le monde » a écrit Garo Paylan sur sa page facebook.

Krikor Amirzayan