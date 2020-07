Henrikh Mkhitaryan a salué Chakhtior Donetsk son ancien club pour son nouveau titre de champion d’Ukraine

Le milieu de terrain de l’AS Rome et capitaine de l’équipe d’Arménie Henrikh Mkhitaryan qui avait après Pyunik Erévan commencé sa carrière internationale en Ukraine avec de 2009 à 2013 les équipes de Metalurg Donetsk et Chakhtior Donetsk se souvient du championnat ukrainien. L’Arménie qui avait gagné le titre de champion d’Ukraine avec Chakhtior Donetsk vient de saluer ce club à l’occasion d’un nouveau titre remporté.

« Félicitations à Chakhtior pour son dernier titre de champion. En avant Chakhtior, toujours à la première place ! » a écrit Henrikh Mkhitaryan sur Instagram. L’international arménien avait quitté en 2013 Chakhtior Donetsk pour évoluer en Allemagne avec Borussia Dortmund (2013-2016) avant de se rendre à Manchester United, puis Arsenal et à l’AS Rome où il est actuellement.

Krikor Amirzayan