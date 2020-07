Le vice-amiral Louis Dartige du Fournet et Missak Manouchian honorés à Erevan le 14 juillet

A l’initiative de l’Ambassade de France en Arménie et de Monsieur l’Ambassadeur, son excellence Monsieur Jonathan LACÔTE, le 14 juillet 2020 sera sous le signe de l’Amitié et de la Solidarité franco-arménienne autour des valeurs de la République.

Soutenue par les associations Altitude 5165, les Anciens Combattants Français d’origine Arménienne et la Jeunesse Arménienne de France (JAF), l’ambassade de France va donner un sens particulier à cette journée chargée d’histoire et de symboles.

Ce jour de fête nationale, deux héros, l’un Français, l’autre Arménien, seront honorés par la pose et le dévoilement de leur buste dans l’Ambassade de France à Erevan, le vice-amiral Louis DARTIGE du FOURNET et Missak MANOUCHIAN.

Le vice-amiral DARTIGE du FOURNET a sauvé plus de 4080 arméniens les 12 et 13 septembre 1915. Menacés par l’armée turque et retranchés sur le Moussa Ler, ces rescapés du premier génocide du XX ème siècle doivent leur salut à l’initiative personnelle de Louis DARTIGE du FOURNET, qui après avoir détourné son navire pour répondre aux appels de détresse des Arméniens embarquera ces survivants pour les mettre en sécurité à Port Saïd.



Missak MANOUCHIAN qui avait échappé à ces mêmes exterminations minutieusement organisées par le gouvernement turc, s’était réfugié en France. La collaboration avec les Nazis et le Fascisme imposés aux Français, poussent Missak MANOUCHIAN à s’engager dans la Résistance au sein des groupes FTP- MOI. Au prix de sa vie, cet intellectuel arménien, journaliste, écrivain, c’est battu contre la dictature, par le nombreux attentats et d’actes de bravoure, pour la libération de la France occupée.

La retransmission en direct de cet événement historique se déroulera le 14 juillet à 16h30 au Centre Culturel de la JAF

Adresse et Renseignements

47 Avenue de Toulon, 13006 Marseille // Tel : 04 91 802 820

Le comité d’organisation

JAF, ALTITUDE 5165, Anciens combattants d’origine Arménienne