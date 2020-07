One, Two, Three

À la rencontre d’une petite troupe de danse traditionnelle arménienne uniquement composée de retraités. Sous le regard tendre du documentariste, ils partagent leurs souvenirs et leurs rêves, toujours vivaces malgré le temps qui passe.

Ils étaient artisans, ouvriers, médecins ou enseignants. Si Maryam, Hovsep, Aida, Anahit et Mikhail ne sont plus tout jeunes – ils ont entre 60 et 80 ans –, leur âge ne les a pas empêchés de rejoindre un groupe amateur de danse traditionnelle, sous la houlette de la dynamique professeure Jasmina. Originaires d’Erevan, en Arménie, les membres de cette petite troupe pleine d’entrain n’ont rien perdu de leur optimisme et de leur humour. Sous le regard tendre d’Arman Yeritsyan, qui a suivi pendant de longs mois les préparatifs de leur spectacle, ils partagent leurs souvenirs et leurs rêves, toujours vivaces malgré le temps qui passe.