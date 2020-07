La présence de PayPal, YouTube et de Google sur le marché arménien discutée

Le ministre arménien de la technologie de pointe Hakob Arsahkyan et l’ambassadrice des États-Unis en Arménie Lynne Tracy ont discuté de la manière dont les États-Unis et l’Arménie peuvent continuer à travailler ensemble pour préparer le terrain pour l’expansion continue du secteur de la haute technologie de l’Arménie et tirer parti des nouvelles technologies d’une manière qui stimule l’innovation, protège les valeurs communes et fait progresser les intérêts mutuels de sécurité nationale. Les parties ont également échangé des réflexions sur la situation liée à la pandémie.

Les domaines d’intérêt commun suivants étaient à l’ordre du jour de la réunion :

☑️ Perspectives d’investissement ;

☑️ Cybersécurité,

☑️ Numérisation,

☑️ Écosystème arménien de startups et coopération avec la Silicon Valley ;

☑️ Échange d’expertise et questions d’adoption ;

☑️ Présence de PayPal, YouTube et Google sur le marché arménien.

Les interlocuteurs ont convenus de poursuivre le débat sur les questions d’intérêt mutuel.