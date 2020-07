L’Ensemble de danses Ara en portes ouvertes du 13 au 27 juillet pour une Académie d’été

Du 13 au 27 juillet l’Académie de danse Georges Markarian propose gracieusement à tous les jeunes, la découverte des différentes activités de danses folkloriques arménienne, du modern-jazz, le modern jazz arménien, la danse classique, ainsi que le chant populaire, la musique arménienne et d’autres domaines de la culture de la danse et de la musique. Afin de divertir les enfants et leur transmettre la culture arménienne. Ces « portes ouvertes » de découverte sont programmés durant les deux semaines chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi de 14h à 16h. Les jeunes danseurs et danseuses de la troupe de danse Ara accompagneront les nouveaux arrivants dans cette découverte.

Avec Ophélia Hovhannissyan professionnelle de la danse et les élèves Eva Arakelyan, Lilo Rastklan (danses), Catherine Djandjapanian, Anahit (chants populaires) et Elena Cariant (modern jazz), des professionnels de la danse et de la musique encadreront également les jeunes élèves pour cette initiation. Lilo, Catherine et Anahit affirment que « cette transmission de la culture aux jeunes générations est très important, la danse et la musique étant les fondements de cette culture arménienne qui nous désirons transmettre ».



Levon Chatikyan responsable de l’Académie de danses et musiques « après le confinement, nous proposons en ce début d’été une ouverture des jeunes à la culture arménienne. Les jeunes danseurs, danseuses et musiciens de l’Ensemble Ara se propose ainsi de faire découvrir à d’autres jeunes dès l’âge de trois ans, cette richesse de la danse et de la musique. Nous sommes en lien avec l’école de danses folkloriques et musique Ashot Bleyan à Erévan et dès la rentrée nous allons accueillir ici-même sept élèves pour échanger et former nos jeunes. Le lien avec la culture d’Arménie étant essentiel pour ressourcer nos jeunes. Nous restons également en lien avec le Conservatoire Tchaïkovski d’Erévan. Pour nous ces échanges sont très importants ».

Possibilité de s’informer sur les réseaux sociaux à l’adresse « Ensemble de danse Ara » sur fecebook ou au téléphone : 06 67 26 56 42

reportage à Valence : Krikor Amirzayan