Henrikh Mkhitaryan manquera le choc contre Brescia

Henrikh Mkhitaryan manquera le choc de la Roma contre Brescia après avoir récolté cinq cartons jaunes. L’entraîneur de la Roma, Paulo Fonseca, est contraint de faire des changements en raison de l’interdiction d’un match pour Bryan Cristante et Henrikh Mkhitaryan.

Bryan Cristante et Henrikh Mkhitaryan sont suspendus, mais Fonseca a révélé lors d’une conférence de presse qu’il continuera avec la même formation et espère pouvoir faire appel à Edin Dzeko à nouveau.

Le tacticien portugais a déclaré que Javier Pastore, Cengiz Under, Kluivert, Carles Perez et Diego Perotti étaient tous des candidats pour prendre la place de Mkhitaryan aujourd’hui et a déclaré que Nicolò Zaniolo pourrait avoir une autre chance pendant le match.

« Ce sont tous des joueurs qui peuvent jouer demain à la place de Mkhitaryan. Sur Zaniolo, j’ai toujours dit qu’il serait absent depuis longtemps », a-t-il déclaré.

L’international arménien Henrikh Mkhitaryan a marqué en deux matchs consécutifs. Cette semaine, il a aidé la Roma à battre Parme 2-1, marquant un but et faisant une passe décisive lors de la victoire de Roma 2-1 contre Parme.

Le week-end dernier, le milieu de terrain a marqué un brillant but en solo lors de la défaite 1-2 de la Roma à Napoli.