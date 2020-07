Le parlement vote une loi controversée sur les avocats

Le parlement turc a adopté dans la nuit de vendredi à samedi un projet de loi visant à réformer la structure des barreaux, décrié par les avocats comme une manœuvre visant à réduire leur indépendance, a rapporté l’agence officielle Anadolu. Le texte a été voté par le Parti de la justice et du développement (AKP) du président Recep Tayyip Erdogan et par son allié nationaliste MHP. Il prévoit notamment la possibilité de créer plusieurs organisations d’avocats dans certaines provinces comme Istanbul et Ankara, au lieu d’un seul et unique barreau, et fixe à 2.000 le nombre minimal de membres requis pour (...)