Publication de la nouvelle stratégie de sécurité nationale de l’Arménie

Le Conseil de sécurité de la République d’Arménie s’est réuni vendredi à Erevan, sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan. La réunion a approuvé la stratégie de sécurité nationale de l’Arménie, en plus de discuter d’autres questions liées à la sécurité. Dans ce contexte, le Premier ministre Pashinyan a délivré un message dans lequel il a déclaré :

« Honorable Président de l’Assemblée nationale,

chers membres du Conseil de sécurité,

Des questions extrêmement importantes sont à l’ordre du jour de la réunion d’aujourd’hui du Conseil de sécurité, mais je voudrais souligner la stratégie de sécurité nationale de la République d’Arménie. Je pense que nous avons un assez bon projet de stratégie en termes de texte original et de contexte général.

Je pense que nous devons d’abord examiner notre identité nationale tout en discutant de la stratégie de sécurité nationale simplement parce que la sécurité nationale est censée protéger notre identité ethnique en la protégeant des menaces physiques et substantielles. D’autre part, nous devons admettre que l’identité nationale peut changer avec le temps.

Notre nation existe depuis plusieurs millénaires, bien qu’être arménien ne signifiait pas la même chose à cette époque. Le sens du terme a changé au fil du temps en raison de diverses circonstances, événements et facteurs.

Nous ne savons pas ce que nos compatriotes voulaient dire en disant arménien à l’époque du roi Artash, mais nous savons avec certitude qu’ils ne voulaient pas dire ce que nous voulons dire de nos jours. Au moins, il n’avait aucune idée de notre existence, alors que nous savons avec certitude qu’ils existaient. Cela seul est un facteur majeur dans le développement de notre identité nationale.

Nous ne savons pas maintenant si les Arméniens qui vivaient il y a 2000 ans considéraient leurs actions du point de vue de nos intérêts actuels, nous ne savons pas du tout s’il y avait ou non un tel processus de pensée. Mais maintenant, nous pouvons le faire, connaissant le passé, pensant non seulement au présent et à l’avenir, mais aussi à l’horizon millénaire.

C’est peut-être le tournant où l’idéologie nationale devient une nécessité vitale, une institution d’importance pratique, lorsque nous nous basons sur notre expérience passée et présente, nous devons non seulement formuler ce qui doit être fait aujourd’hui, mais aussi envoyer un message fondamental qui assurerait la liaison entre les générations futures d’Arméniens et l’Arménien qui a vécu il y a mille ans. Telle est notre vision du développement de l’identité et de la conscience nationales. L’identité nationale se développe à partir de notre histoire, des impressions positives et négatives que nous tirons des expériences passées, ainsi que de notre vision de l’avenir, qui est organiquement liée au passé et au présent.

Notre identité nationale a évolué au fil des ans afin qu’aujourd’hui nous puissions formuler notre objectif, qui est d’assurer la survie et le développement normal des générations futures sur la planète Terre pendant plusieurs millénaires à venir sur le territoire de l’Etat d’Arménie et de penser à ce que nous devrions faire aujourd’hui.

Un Arménien qui vivra dans 2000 ans ne ressemblera pas à ce que nous faisons aujourd’hui, tout comme nous n’agissons pas comme nos ancêtres le faisaient il y a 2000 ans. Mais contrairement à ceux qui vivaient il y a 2000 ans, nous pouvons envoyer un message aux futures générations d’Arméniens qui devrait les rapprocher du passé, et l’essentiel de ce message est ce qui doit être fait pour renforcer et rendre cette connexion viable. .

En revanche, cette interconnectivité ne doit pas être considérée comme une obligation. Elle ne doit pas nous faire reculer, mais aller de l’avant, stimuler et inspirer de nouvelles réalisations, elle ne doit pas devenir une présence écrasante, mais elle doit encourager chaque Arménien à se sentir partie intégrante de notre mission millénaire, à faire partie de cette mission, à élargir la portée et enrichir le contenu de cette mission par une connaissance approfondie de notre identité.

L’identité nationale a une composante centrale, ce qui implique une connectivité avec les racines et un sentiment d’appropriation du patrimoine et des valeurs formés à travers l’histoire. Cela devrait à son tour développer la foi individuelle et la confiance dans sa propre force, ainsi que la foi collective et la confiance des gens dans leur propre force.

C’est pourquoi je considère qu’il est important de tracer une telle ligne dans l’avant-propos de la stratégie de sécurité nationale, qui est formulée ci-dessous. Dans ce contexte, je voudrais citer les célèbres lignes de Vahan Teryan :

Babylone était notre ennemi, mais voir Elle a disparu, est décédée comme un brouillard maléfique.

Donc, nous venons des hauts plateaux arméniens, de Hayk Nahapet, et notre nom est arménien. Nous sommes les descendants du Royaume de Van, de la dynastie Yervanduni, de la dynastie Artashesian, de la dynastie Arshakuni, de la dynastie Bagratuni, du Royaume de Cilicie et de la Première République d’Arménie.

Nous reconnaissons le rôle unique joué par la République socialiste soviétique arménienne dans le développement de l’éducation, de la science, de la culture et de l’industrie dans notre pays. Nous sommes les fiers citoyens de la Troisième République d’Arménie, les enfants du peuple arménien qui a fondé la Troisième République d’Arménie et libéré l’Artsakh.

La République d’Arménie est le garant de la sécurité et de la liberté des Arméniens d’Artsakh. La République d’Arménie est un État pan-arménien et représente tous les Arméniens du monde entier.

Le peuple arménien possède la capacité de défier les catastrophes historiques ; nous avons atteint le 21e siècle grâce aux compétences et aux qualités que nous avons développées sur la voie de la construction de notre propre État. La conscience de ces faits historiques nous a aidés à rétablir notre souveraineté immédiatement après le Medz Yeghern.

L’État arménien est le seul garant de la survie et du développement de notre nation. Par conséquent, notre État doit exister pour toujours puisque le peuple arménien doit exister pour toujours.

Valeurs nationales

Les valeurs nationales du peuple arménien sont les suivantes :

État arménien, citoyenneté de la République d’Arménie ;

L’histoire et le folklore du peuple arménien : notre épopée, nos croyances, nos légendes et nos mythes ;

la langue et l’alphabet arméniens, la littérature arménienne, y compris la littérature traduite, le savoir, la science ;

Le potentiel pan-arménien, la diaspora arménienne ;

Patrie, famille, individu ;

L’Église apostolique arménienne, l’Église catholique arménienne, l’Église évangélique arménienne. Le christianisme ;

L’art des bardes et des troubadours arméniens, notre folklore, la musique classique et pop, l’art de la danse arménienne, les beaux-arts arméniens, l’art scénique arménien, l’architecture arménienne ;

la nature et la faune de l’Arménie avec sa biodiversité ;

Progrès, liberté, dignité, hospitalité, éducation, diligence, respect de la loi, respect et tolérance pour les autres peuples, groupes ethniques et religions ;

sentiments et relations fraternelles avec les minorités ethniques vivant en Arménie et en Artsakh, en développant avec elles une union organique basée sur la citoyenneté de la République d’Arménie et d’Artsakh ;

la cuisine arménienne, tous les échantillons du patrimoine matériel et immatériel qui expriment, décrivent, décrivent ou symbolisent les valeurs nationales susmentionnées ;

Objectifs nationaux

Les objectifs nationaux du peuple arménien sont les suivants :

Fournir les conditions préalables nécessaires à l’éternité de l’État arménien : idéologiques, liées à la sécurité, publiques, politiques, juridiques, économiques, démographiques, internationales, éducatives, intellectuelles, culturelles et institutionnelles ;

Reconnaissance internationale du droit de l’Artsakh à l’autodétermination sans aucune restriction ;

Reconnaissance internationale du génocide arménien, surmonter et éliminer ses conséquences ;

Assurer la sécurité, la liberté et le bien-être des citoyens de la République d’Arménie, ainsi que protéger et promouvoir d’autres droits fondamentaux ;

Égalité devant la loi, égalité entre hommes et femmes, égalité d’accès des hommes et des femmes aux opportunités offertes dans la vie publique, étatique et économique, ainsi que réalisation de l’unité et de la cohésion nationales grâce à une stricte application des droits et devoirs civiques ;

Préservation et développement de notre identité nationale et souveraine en sauvegardant l’indépendance et la souveraineté du peuple arménien, y compris la restauration et le développement de l’identité nationale des Arméniens qui ont perdu ou qui semblent sur le point d’abandonner leur identité ethnique -conscience, y compris la connaissance de la langue ;

Mobilisation du potentiel pan-arménien dans le but de préserver et de développer nos valeurs nationales et d’atteindre nos objectifs nationaux ;

Règles panarméniennes de coexistence

1. La violence doit être exclue dans le traitement des problèmes domestiques. Tout groupe social ou individu qui considère la violence comme un moyen de résoudre les problèmes internes doit être rejeté. La vision d’une société non violente et sans violence doit devenir la pierre angulaire de notre unité nationale. En effet, cela ne s’applique pas au recours à la force légitime en vue de prévenir et de dénoncer des délits, d’assurer la vie normale de la société, ainsi que de protéger la patrie des agressions extérieures.

2. L’expression du libre arbitre des peuples est la seule source pour former un gouvernement en République d’Arménie. Toute distorsion du libre arbitre des personnes doit être considérée comme une activité anti-étatique et anti-nationale.

3. La souveraineté de l’Arménie, de l’Artsakh et du peuple arménien est la valeur la plus élevée. Le peuple arménien et son représentant légitime - le Gouvernement arménien - doivent s’opposer fermement aux forces qui souhaitent ou tentent d’impliquer des puissances étrangères dans le règlement des problèmes internes, agissant en tant que représentants des intérêts étrangers dans notre pays.

4. L’Arménie et l’Artsakh devraient être à l’abri de toutes les formes de corruption, y compris le parrainage et les monopoles artificiels, aucun obstacle artificiel à la libre concurrence ne devrait être créé et les dommages matériels infligés à l’État et au peuple par la corruption devraient être réparés.

5. L’état de droit, l’égalité devant la loi par l’exercice des droits et devoirs civiques doivent devenir le cœur des relations intra-nationales.

Un système judiciaire exposé à des influences externes ou internes est une menace pour la sécurité nationale. Les tribunaux doivent être indépendants.

L’existence d’une classe, d’un cercle et d’un individu privilégiés dans le domaine de l’économie, de la politique et de la vie publique doit être exclue.

6. Les négociations sur le règlement de la question de l’Artsakh devraient chercher à sauvegarder les résultats de la guerre de libération menée pour assurer l’autodétermination et la sécurité du peuple de l’Artsakh. Toute solution convenue par les gouvernements d’Arménie et d’Artsakh ne peut être considérée comme acceptable que si elle obtient le soutien et l’approbation populaires en Arménie et en Artsakh.

Nous et le monde

Tout au long de son histoire, l’Arménie a été considérée comme « l’ouest de l’est » et « l’est de l’ouest », devenant souvent le théâtre d’un choc des civilisations. Nous rejetons la présomption d’un choc des civilisations et, dans les relations internationales, nous nous positionnons comme partisans du dialogue des civilisations. Notre vision des relations internationales implique un dialogue international et interethnique basé sur le respect mutuel et une volonté mutuelle de comprendre et d’être compris.

La promotion du dialogue entre les civilisations, les peuples, les États et les relations multilatérales devrait refléter notre engagement à promouvoir la paix et la stabilité internationales. L’Arménie est prête à devenir une plate-forme pour un tel dialogue. C’est un message fort.

En ce qui concerne le texte de la stratégie de sécurité nationale qui sera adopté plus tard dans la journée, je tiens à souligner une autre nuance importante consistant dans le fait que la volonté du peuple arménien est indiquée comme une source et une garantie pour l’État arménien, c’est-à-dire le l’existence de la République d’Arménie doit être déterminée par la volonté du peuple arménien.

Pour formuler objectivement ce que je veux dire en disant la volonté du peuple arménien et comment elle doit s’exprimer dans la vie quotidienne, je crois comprendre que la volonté populaire se forme au carrefour des droits et devoirs civiques, lorsque les citoyens de la République d’Arménie et le peuple arménien, dans son ensemble, a la possibilité d’exercer simultanément ses droits et ses devoirs. L’Etat arménien doit s’appuyer sur la synergie de ces deux concepts. Je pense que c’est un élément clé, et je pense qu’il devrait être inscrit dans le texte et le concept de la stratégie de sécurité nationale parce que, comme nous l’avons mentionné à de nombreuses reprises auparavant, l’existence de l’État arménien, ainsi que, malheureusement, , son absence était souvent due à des circonstances géopolitiques favorables ou défavorables.

Notre tâche principale est de sortir la nation arménienne de ce cercle vicieux où les facteurs géopolitiques peuvent prédéterminer le sort de notre État. Notre statut d’État devrait dépendre de la volonté collective du peuple arménien.

Et, en fait, avec cette stratégie de sécurité nationale, nous nous fixons une nouvelle barre. Mais je tiens à dire qu’il ne s’agit pas tant d’un barreau, mais il serait plus correct de l’appeler barreau, car cela impose une responsabilité proportionnée à chacun de nous, à commencer par les hauts fonctionnaires et en terminant par les citoyens ordinaires. La survie de l’État arménien dépend de notre volonté d’assumer cette responsabilité et d’exercer nos droits, et je suis convaincu qu’en tant que nation, nous sommes réellement prêts à assumer cette responsabilité aujourd’hui.

Je suis heureux qu’en tant que gouvernement, en tant que conseil de sécurité, nous ayons le mandat requis pour formuler une telle volonté et en faire un travail quotidien. Je vous remercie. C’était mon avant-propos. »