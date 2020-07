Chasseurs de trésors arméniens par Raffi Bedrosyan

Le mot « talan » a la même signification dans les langues turque et arménienne - signifiant pillage, vol ou butin. Il est un fait historique que la montée et le succès de l’Empire ottoman était directement liée à la « Talan » des territoires nouvellement conquis jusqu’au 16 e siècle, et quand l’Empire ne pouvait conquérir plus de territoires le déclin a commencé. Au début du 20 esiècle, quand presque tous les territoires conquis ont été perdus et que l’Empire était sur le point de tomber, le « talan » est devenu interne, poursuivant les possessions et la richesse des deux principales minorités, les Arméniens et les Grecs. Dans cet article, je vais essayer de mettre en évidence le « talan » toujours en cours, aujourd’hui, des maisons et des églises laissées par les Arméniens, plus de cent ans après le génocide arménien. En fait, le « talan » est devenu une véritable industrie, dotée d’outils scientifiques, de technologie et de médias sociaux.

Si vous faites dans google la « chasse au trésor turque dans les maisons arméniennes », vous obtenez plus de 800 000 sites. Si vous recherchez en turc plus précisément « ce qu’il faut rechercher lors de la chasse au trésor dans les maisons arméniennes », vous obtenez plus de 400 000 sites. De même, la recherche de « chasse au trésor dans les églises arméniennes » en turc entraînerait plus de 700 000 sites, et 200 000 autres pour « signes du trésor dans les églises arméniennes ». Il existe des centaines de vidéos ou d’articles pédagogiques sur YouTube qui montrent ce qu’il faut rechercher, où chercher dans les maisons et les églises arméniennes, ainsi que la signification des symboles, signes, lettres et mots arméniens qui seraient des indices de trésors cachés laissés par les Arméniens. Ces vidéos font des dizaines de milliers de vues chacune. Les instructeurs dans les vidéos ont différents titres,allant du professeur à l’archéologue au chasseur de trésors professionnel. Ils déclarent invariablement que les trésors sont laissés par les Arméniens qui ont décidé de quitter le pays pendant la Première Guerre mondiale ou peu de temps après, mais certains espéraient revenir à une date ultérieure, et c’est pourquoi ils ont enterré leurs trésors qu’ils ne pouvaient pas transporter avec eux. Cette déclaration est toujours prononcée d’une manière très normale, en fait, comme si elle se produisait tout le temps normalement, naturellement, comme le changement des saisons.

Certains de ces chasseurs professionnels de trésors dans les maisons et les églises arméniennes apparaissent comme invités dans des talk-shows sur les chaînes de télévision nationales. L ’« expert » se présente avec des détecteurs de métaux pour montrer comment il peut localiser des pièces de monnaie, argent ou or derrière un mur de briques ou de béton, tandis que l’hôtesse de la télévision l’admire avec étonnement. Les chasseurs professionnels conseillent parfois aux téléspectateurs de ne pas faire confiance aux faux chasseurs de trésors qui ne feraient qu’escroquer et facturer des frais exorbitants pour leurs services sans livrer les marchandises. Un autre conseil est de savoir comment traiter avec les Arméniens de la diaspora qui reviennent en Turquie, se faisant passer pour des touristes mais qui sont en fait venus pour retracer les maisons de leurs ancêtres et emporter les trésors enfouis.Un conseil est d’apporter ces Arméniens à la recherche de leurs trésors familiaux à un chasseur de trésors professionnel qui faciliterait un accord de partage de trésors entre l’Arménien, l’actuel propriétaire de la maison et le chasseur de trésor lui-même.

Il existe des centaines de blogs et de forums dédiés à la chasse au trésor dans les maisons et les églises arméniennes, où les chasseurs de trésors amateurs demandent conseil à de soi-disant experts sur un signe, un symbole ou un mot arménien particulier. Certains des blogs sont en temps réel avec des déclarations comme : « Je creuse à côté de l’arbre dans le jardin montré sur la carte au trésor, mais à quelle profondeur dois-je creuser avant d’abandonner et d’aller à l’autre arbre ? »

Il y a des années, ces chasseurs de trésors amateurs venaient à Istanbul des villages des provinces turques orientales et sud-est de Van, Mush, Bitlis, Erzurum, Diyarbakir, Urfa, Antep, Adana, Kayseri ou Kars avec un morceau de papier à la main. Le regretté Hrant Dink serait le seul nom arménien qu’ils auraient entendu et ils iraient le chercher et lui demander d’interpréter les cartes ou symboles arméniens sur le morceau de papier. Hrant nous disait que ces personnes arrivaient presque tous les jours, dans l’espoir de gagner rapidement de l’argent en trouvant un trésor arménien, enterré dans leur propre maison, ou dans une église ou un cimetière arménien abandonné à proximité. Il y avait même un marché pour les cartes au trésor, les gens achetant et vendant ces cartes. Hrant disait à ces gens : « Le vrai trésor n’est pas enterré sous terre, mais ce sont les gens qui ont travaillé et produit cette richesse. » Aujourd’hui,les gens discutent sur des centaines de blogs, Facebook ou Twitter à la recherche de conseils ou d’interprétation d’indices.

Il y avait en effet des milliers de maisons arméniennes dans l’est de la Turquie (ouest de l’Arménie) qui ont été abandonnées à la hâte lorsque les ordres d’expulsion sont arrivés en 1915. De nombreuses familles espéraient retourner chez elles après la guerre et ont enterré une partie de leurs richesses qu’elles ne pouvaient pas porter avec eux. Il y aurait beaucoup de Turcs et de Kurdes qui ont saisi ces maisons, qui seraient devenus soudainement riches après avoir trouvé de l’or enterré et commenceraient immédiatement à acheter de grandes parcelles de terrain, beaucoup plus de maisons ou de magasins. Des histoires de ce genre, réelles ou imaginaires, circuleraient dans de nombreux villages, poussant les gens à la frénésie de creuser dans les murs et les sols de leurs propres maisons, ou dans des maisons arméniennes abandonnées, des églises et des cimetières. La plupart des églises restées debout après 1915 ont été victimes des attaques des chasseurs de trésors qui ont creusé sous les fondations,hâtant l’effondrement des églises, car il y a une croyance répandue que le clergé est enterré sous le sol de l’église avec de précieuses croix d’or.

Voici les liens vers deux des vidéos « pédagogiques » expliquant les emplacements les plus probables dans une maison arménienne ou grecque, ainsi que dans une église arménienne.

Même si vous ne comprenez pas le turc, les vidéos sont pour la plupart explicites. Les emplacements les plus probables sont répertoriés comme sous le foyer, le four ou la cheminée, sous les première ou troisième marches d’un escalier, sous l’entrée de la porte, à côté du plus vieil arbre du jardin, dans un compartiment secret au plafond du salon, dans les murs épais sous une fenêtre, dans les écuries sous le stockage de foin, dans la cheminée, dans le puits ou la citerne. La deuxième vidéo donne des indices sur la chasse au trésor dans et autour des églises arméniennes et la signification des signes des croix arméniennes.

L’État turc n’encourage pas officiellement ces activités, mais ne les dissuade évidemment pas non plus, car le sujet de la chasse au trésor des maisons arméniennes est ouvertement et librement discuté dans les médias imprimés, les médias sociaux et les talk-shows. En fait, lorsque le gouvernement a décidé de démolir une rangée de 500 maisons arméniennes historiques à Mush pour construire des centaines de logements publics, il a permis aux propriétaires des maisons arméniennes ainsi qu’à d’autres candidats désireux de démolir les maisons elles-mêmes afin de fouiller et de trouver les trésors arméniens cachés dans les murs et les sols. Avec l’approbation tacite des municipalités locales, la permission est donnée de creuser dans les églises et les cimetières arméniens abandonnés, non seulement à la main, mais avec des équipements de construction tels que des pelles mécaniques, des perceuses et même à l’aide de dynamite.

La science génétique a prouvé que les caractéristiques acquises entraînent éventuellement des changements dans l’ADN. Après des siècles de pratique du « talan », il est sûr de dire que l’envie de continuer le « talan » fait partie de l’ADN des personnes vivant en Turquie.