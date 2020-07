Le Liban est-il vraiment une maison ? par Antonios Tashejian

Ossana avait 19 ans lors du génocide arménien de 1915. Née en 1896 à Urfa, dans l’Empire ottoman (Turquie aujourd’hui), elle s’est retrouvée à Beyrouth, au Liban, après l’épreuve qu’elle et son peuple ont subie. Ossana est mon arrière-grand-mère. Mon père a récemment trouvé sa carte d’identité de 1925, délivrée par « l’État du Grand Liban ». Je ne sais pas beaucoup de choses sur Ossana, sauf qu’elle était analphabète (selon ce document). Son mari était Hagop Tachdjian, et ensemble ils ont eu quatre enfants, dont l’aîné était mon défunt grand-père Kevork, né à Beyrouth en 1924 et décédé en 2009.

Être arménien n’était pas quelque chose auquel je pensais beaucoup quand j’étais enfant. J’ai cependant connu le ridicule, les préjugés et le racisme. Avec le recul, parler arménien était une raison de se ridiculiser. Mon nom de famille, que mon grand-père m’a appris à chérir, était une blague pour certains. Je n’étais pas digne de jouer avec certains des autres enfants, car je suis arménien. Bien que je parle couramment le libanais, j’étais néanmoins ridiculisé pour la façon dont je le parle - pour la façon dont les gens s’attendaient à ce que je le parle. Un professeur m’a demandé une fois de retirer la croix arménienne que j’avais sur le cou parce que « ça a l’air bizarre » ; J’étais en quatrième année. Dans un pays fortement politisé comme le Liban, mon appartenance politique m’a été attribuée par ceux qui supposent que tous les Arméniens ont les mêmes convictions politiques ; sans parler de ceux qui supposent que tous les Arméniens se connaissent et sont en quelque sorte liés.Si seulement j’avais un dollar pour chaque fois, on m’a dit de « retourner en Arménie ».

Quand j’étais plus jeune, je ne savais pas ce qu’étaient les préjugés et le racisme ; au lieu de cela, je ne pouvais que reconnaître le sentiment dégueulasse que je ressentirais après ces événements. À de nombreuses reprises, j’ai dû défendre mon libanais (quoi que cela signifie). Cette altération que j’ai rencontrée m’a fait remarquer et reconnaître l’Arménien en moi. Cependant, je ne me sentais pas pleinement partie intégrante de la communauté arménienne ; Je ne vivais pas dans le quartier arménien, je n’allais pas dans une école arménienne et le service dominical, je n’avais pas beaucoup d’amis arméniens et je ne pouvais ni lire ni écrire l’arménien.

Tout cela mis à part, je n’ai jamais imaginé de manifestations carrément arménophobes au Liban comme celles qui ont eu lieu en juin. Un grand nombre de personnes ont défilé avec des drapeaux turcs et ont scandé « F ** les Arméniens », menaçant le quartier arménien de Beyrouth et appelant à « un autre massacre ». Certaines personnes ont pris cela très à la légère. Quel mal pourraient-ils faire, non ? Je ne sais pas. Au milieu de la pire crise financière, économique, politique et sociale du Liban et de la menace pure et simple de guerre, certaines personnes ont trouvé plus que raisonnable de protester contre les Arméniens, en soutien à leurs « ancêtres ottomans ».

Les Libanais de 1915 qui ont accueilli, protégé, chéri, apprécié et aimé les Arméniens fuyant le génocide, comme Ossana, ont disparu depuis longtemps. Je suis blessé, dégoûté et fatigué. Oui, de nombreux Libanais non-arméniens sont des gens incroyables qui ne sont pas racistes, mais cela n’écarte pas ceux qui le sont.

Nous ne devons pas nous tromper avec une relation inexistante, idéaliste et romantique entre le Liban et « ses » Arméniens. Il est temps de briser le tabou et de réévaluer notre position, en tant que Arméno-Libanais, dans la société libanaise dans son ensemble. Pour ma part, je suis fatigué de justifier de manière agressive et provocante ma place « légitime » dans ce pays. Les déclarations de soutien politique sont agréables, mais le Liban est-il vraiment une maison ? N’avons-nous pas toujours été traités comme des invités ? Et sinon en tant qu’invités, alors sûrement en tant qu’« autre ». Les slogans de pluralité religieuse, nationale et ethnique au Liban sont agréables, mais au fond, le Liban est-il vraiment une maison ?

Ossana et moi serons éternellement reconnaissants envers la terre et les gens qui nous ont accueillis parmi eux, mais il est temps de tourner la page. Il est enfin temps d’aller dans un endroit où nous, Arméniens, sommes vraiment accueillis, protégés, chéris, appréciés et aimés. Le Liban n’est plus cet endroit.