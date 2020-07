Robin le Robot arménien est arrivé en Californie, rapporte le site Web de UCLA Health .

Avec ses grands yeux WALL-E et son corps en plastique élégant, Robin a le look câlin et adapté aux enfants d’un personnage Pixar désireux d’interagir avec des patients pédiatriques pour atténuer leur anxiété et leur solitude à l’hôpital.

La technologie d’apprentissage émotionnel qui permet à Robin de s’engager de manière réaliste avec les enfants est encore plus essentielle à la suite de la pandémie de COVID-19, au cours de laquelle l’isolement physique est devenu d’autant plus important pour les enfants malades, en particulier ceux dont le système immunitaire est compromis.

Mais même si l’isolement physique est nécessaire, le sentiment d’être isolé ne l’est pas, explique le Dr Justin Wagner, chirurgien pédiatrique à l’Hôpital pour enfants UCLA Mattel et codirigeant du projet Robin.

« Les sentiments négatifs sont encore plus forts pendant cette période », a noté Wagner. « Nous espérons intégrer Robin en tant que membre de l’équipe, augmentant notre capacité à donner aux enfants un contact, une attention et une compagnie. »

Le système d’intelligence artificielle a été développé par Expper Technologies, une startup soutenue par la Silicon Valley, basée à Erevan, en Arménie. La technologie de Robin permet au robot de construire ce qu’on appelle la mémoire associative - elle reconnaît les émotions d’un enfant en interprétant ses expressions faciales et construit un dialogue réactif en reproduisant des modèles formés à partir d’expériences antérieures.

Robin devrait commencer à zipper dans les couloirs de l’hôpital à la mi-juillet et suivre une période de formation d’un an au cours de laquelle il sera opéré à distance par un spécialiste du programme Chase Child Life de l’hôpital. Le spécialiste fournira la voix de Robin et contrôlera les actions et les expressions du robot pendant qu’il « apprend » comment répondre aux besoins des enfants et des familles.

« Il s’agit d’un autre outil de notre boîte à outils pour fournir un soutien de développement et d’adaptation à nos jeunes patients », a déclaré Kelli Carroll, directrice du programme Chase Child Life. « Alors que nos interventions traditionnelles sont en pause pendant la pandémie, le besoin demeure de préparer, éduquer et fournir une distraction comportementale aux enfants. Robin aidera nos spécialistes à le faire. »

En plus de fournir un soutien émotionnel aux patients pédiatriques, Robin fera l’objet d’une étude par une équipe multidisciplinaire de spécialistes médicaux et comportementaux qui évaluera l’impact du robot sur les enfants et les familles. L’objectif est de déterminer dans quelle mesure cette nouvelle technologie aide à la fois les enfants et les parents à faire face au stress d’être hospitalisé.

« La capacité de fournir à nos patients pédiatriques ce type de compagnonnage social est très convaincante, en particulier pendant cette pandémie », explique le Dr Shant Shekherdimian, chirurgien pédiatrique et codirigeant du projet. « Nous savions également qu’en faisant venir Robin à l’UCLA, notre équipe de cliniciens et de chercheurs travaillerait sans relâche pour améliorer cette technologie et en faire un outil encore plus puissant. »