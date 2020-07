Décès de Karen Vardanyan à l’âge de 57 ans

Le directeur exécutif de l’Union des entreprises de technologies avancées (UATE), Karen Vardanyan, est décédé à l’âge de 57 ans, a déclaré le ministre de l’Industrie des hautes technologies Hakob Arshakyan sur Facebook.

« Karen restera dans nos cœurs en tant que personne combattante, libre et brillante », a écrit le ministre.

"Monsieur Vardanyan a laissé une contribution inestimable dans le secteur technologique ․ L’UITE, Digitech Expo, Root Laboratories, Digitech Business Forum, World IT Congress et des dizaines d’autres projets et programmes stratégiques pour le développement du secteur de la technologie ne seraient pas achevés sans ses énormes efforts », a ajouté le ministre Hakob Arshakyan,

Karen Vardanyan était PDG de l’UATE depuis 2007.

L’Union des entreprises de technologie avancée (UATE) est une entité non gouvernementale à but non lucratif composée de sociétés informatiques et de haute technologie, de sociétés multinationales, d’organisations et d’institutions opérant en Arménie. Elle vise à positionner l’Arménie comme l’un des leaders du marché international de la haute technologie.