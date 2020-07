Un tribunal ouvre la voie à la transformation de Sainte-Sophie en mosquée

Istanbul, 10 juil 2020 (AFP) - Le plus haut tribunal administratif en

Turquie a ouvert vendredi la voie à la transformation de l’ex-basilique

Sainte-Sophie en mosquée, en révoquant son statut actuel de musée.

Le Conseil d’Etat turc a accédé à la requête de plusieurs associations en

annulant une décision gouvernementale datant de 1934 conférant à Sainte-Sophie

à Istanbul le statut de musée.

"La Cour décide de révoquer la décision du conseil des ministres faisant

l’objet de cette requête", a annoncé le tribunal dans ses attendus.

La Cour a expliqué que dans les actes de propriété au nom de la Fondation

Mehmet Fatih, du nom du sultan ottoman qui a conquis Constantinople au 15e

siècle, Sainte-Sophie était inscrite comme une mosquée et que cette

qualification ne pouvait être modifiée.

Œuvre architecturale majeure construite au VIe siècle par les Byzantins

qui y couronnaient leurs empereurs, Sainte-Sophie est un site classé au

patrimoine mondial par l’Unesco, et l’une des principales attractions

touristiques d’Istanbul.

Convertie en mosquée après la prise de Constantinople par les Ottomans en

1453, elle a été transformée en musée en 1934 par le dirigeant de la jeune

République turque, Mustafa Kemal, soucieux de « l’offrir à l’humanité ».

Plusieurs pays, notamment la Russie et la Grèce, qui suivent de près le

sort du patrimoine byzantin en Turquie, ainsi que les Etats-Unis et la France,

ont notamment mis en garde Ankara contre la transformation de Sainte-Sophie en

lieu de culte musulman, une mesure que le président islamo-conservateur Recep

Tayyip Erdogan appelle des ses voeux depuis des années.

M. Erdogan doit s’adresser à la nation dans la soirée.