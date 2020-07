Armen Sarkissian en visite de travail en Artsakh rencontr le président Arayik Haroutyunyan

Vendredi 10 juillet, Arayik Haroutyunyan le président de la République de l’Artsakh a reçu Armen Sarkissian, le président de l’Arménie, venu en visite de travail en Artsakh.

Arayik Haroutyunyan a indiqué lors de cette rencontre qu’il était très satisfait de la coopération au plus haut niveau entre les dirigeants de l’Artsakh et de l’Arménie. Il a énuméré un certain nombre de projets communs réussis dans des délais très brefs. Les deux hommes ont également échangé sur des projets d’avenir pour le développement de l’Artsakh. Le nouveau président de l’Artsakh a affirmé qu’il a su autour de sa présidence de s’entourer avec des personnalités importantes pour maintenir un équilibre politique harmonieux pour le renforcement du pays. De son côté le président arménien Armen Sarkissian a salué Arayik Haroutiounyan pour son élection à la présidence de l’Artsakh. Etaient présents à la rencontre, Artur Tovmasyan le président du Parlement de l’Artsakh, Samvel Babayan le Secrétaire du conseil de sécurité de l’Artsakh ainsi que d’autres membres du gouvernement.

Armen Sarkissian a également rencontré l’ex-président de l’Artsakh Bako Sahakian.

Krikor Amirzayan