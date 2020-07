Henrikh Mkhitaryan est classé dans l’équipe-type de la 31e journée du championnat d’Italie

L’international arménien Henrikh Mkhitaryan qui a marqué mercredi son 8e but dans le championnat italien continue sa progression et sa popularité. Le site Whoscored a classé le milieu de terrain offensif, de l’AS Rome et capitaine de l’équipe d’Arménie dans l’équipe-type de la 31e journée de Série A le championnat d’Italie. Henrikh Mkhitaryan qui fut élu le Meilleur joueur du match AS Rome-Parme (2-1) est ainsi entré dans le Top des meilleurs joueurs du championnat d’Italie pour cette 31e journée, démontrant tout le talent de l’Arménien qui continue sa belle histoire dans le monde de l’élite du football européen. Alors qu’à ce niveau aucun Géorgien ou Azéri ne pointent…

Krikor Amirzayan