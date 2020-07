Rénovation et modernisation de l’école de Nor Kharberd (Erévan) qui accueillera 600 élèves à la rentrée

L’école n°2 du nom de Mnatsakan Ghazaryan à Nor Kharberd (Erévan) dont la rénovation a coûté 216 millions de drams est terminée a affirmé dans un communiqué le ministère arménien de l’Education. Elle accueillera dans ses bâtiments rénovés près de 600 élèves à la prochaine rentrée scolaire. Les salles et les structures d’accueil de l’établissement sont désormais modernes et les élèves pourront s’y rendre et recevoir les cours dans de bonnes conditions. Ces travaux de rénovation de l’école furent financés par le Fonds de développement du gouvernement arménien et la Banque asiatique de développement. Le gouvernement arménien a entrepris la rénovation de 46 écoles accueillant 18 900 élèves, des établissement scolaires modernisées et répondant aux critères antisismiques d’un coût total de 107 millions de dollars.

Krikor Amirzayan