Les habitants de 13 villages arméniens du Djavakhk protestent devant la Préfecture d’Akhalkhalak

Des habitants de 13 villages arméniens de Samtskhé-Djavakhk ont protesté devant la préfecture de la région d’Akhakkhalak, région de Géorgie à très forte population arménienne. Les villageois Arméniens protestaient contre les troupeaux de bergers Azéris et Toush venant paitre dans les prairies du Samtskhé-Djavakhk, troupeaux provenant de la région de Marnéouli au sud-est de la Géorgie. Ces troupeaux avaient détérioré trois conduites d’eau courante de ces villages arméniens.

Les manifestants avaient déjà protesté et les autorités géorgiennes avaient affirmé que dans les prochaines années, ces faits ne se reproduiraient plus. Les manifestants protestaient également contre la disparition de 70 vaches volées du village arménien de Tchérek (près d’Akhaltskha) et emmenées en Turquie. « Ces villageois Arméniens indiquent que les auteurs de ces faits sont les Toushs installés dans les champs » a indiqué la Radio publique d’Arménie. Zaza Melikidzé le maure d’Akhaltskha a rencontré les manifestants pour les rassurer et affirmer que le sujet était à l’ordre du jour pour l’examen par les autorités locales.

De nombreux agriculteurs ou éleveurs Arméniens de ces 13 villages avaient en raison du coronavirus en Russie, décidé de rester dans les villages cette année et travailler les champs et l’élevage.

Krikor Amirzayan