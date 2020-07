557 nouveaux cas d’infection hier en Arménie et 11 décès portant à 546 le nombre total de morts

Vendredi 10 juillet le ministère arménien de la Santé donnait les chiffres du coronavirus en Arménie. Au cours de la dernière journée du 9 juillet 557 nouveaux cas d’infection étaient signalés en Arménie et 709 patients était guéris dans la même journée. On enregistrait également 11 décès de patients contre 7 un jour plus tôt. Le nombre total des décès est désormais de 546. L’Arménie compte 30 903 cas d’infections du coronavirus depuis l’apparition du virus en Arménie début mars. 11 471 patients sont actuellement soignés dans des hôpitaux ou d’autres lieux. 18 708 patients étaient guéris dans le même temps. En Arménie 131 216 personnes furent testées.

Krikor Amirzayan