Martine Vassal réélue présidente de la Métropole Aix- Marseille -Provence

1 FAUTEUIL POUR 4 CANDIDATS

Comme les saisons, les vagues se suivent et ne se ressemblent pas.

Si la vague verte, teintée de rouge et de rose du Printemps marseillais a porté et élu Michèle Rubirola comme nouveau maire de Marseille (mettant fin ainsi à 25 années de gestion de la ville par la droite), le ressac a permis à une vague bleue de déferler sur la Métropole dirigée depuis 2018 par la républicaine Martine Vassal, à la suite de la démission de Jean- Claude Gaudin.

Le rendez-vous était d’importance ce jeudi 9 juillet dans l’Hémicycle du Pharo de Marseille.

Ils étaient venus, ils étaient presque tous présents, les 240 conseillers et maires de communes de la Métropole pour élire son président et son exécutif qui gère un budget colossal de 4,793 milliards d’euros.

Ce « monstropole » comme le définit Maryse Joissains maire d’Aix en Provence, longtemps en conflit larvé contre l’institution, regroupe les 92 communes du territoire.

LES MAUX BLEUS

Mise à mal après son échec aux municipales, la présidente sortante de l’institution devait faire la concorde autour de sa candidature et dissuader les appétits rebelles.

Boussole à la main, en ordre de marche,la présidente sortante avait mis le cap sur sa réélection à la Métropole.

En coulisses, à « mezza-voce » certains élus contestaient même sa légitimité pour briguer un nouveau mandat de 6 ans.

Maryse Joissains,maire LR d’Aix-en-Provence, et Nicolas Isnard, maire LR de Salon-de-Provence, avaient fait part de leurs ambitions.

Ébranlée par le séisme des municipales « la maison bleue » devait rester hermétique face aux divisions, au risque d’en payer cash l’addition.

Les fonts baptismaux de l’édifice étaient menacés par les nombreuses fractures et les querelles intestines. Le Bon Dieu reconnaîtrait ses Saints parmi les fidèles.

Majoritaire dans l’Hémicycle avec 109 conseillers, contre 90 de gauche, 20 sans étiquettes, 13 LREM et 8 du RN, la déclaration de nouveaux frondeurs pouvaient être l’arme fatale contre Martine Vassal.

Face à elle, 3 autres candidats étaient en lice pour occuper le fauteuil de président.

Gaby Charroux, maire communiste de Martigues représentait le candidat de la gauche.Il était soutenu par le Printemps marseillais qui ne présentait pas de candidat.

Michèle Rubirola, maire de Marseille et conseillère métropolitaine, était présente dans l’Hémicycle, tout comme Benoît Payan, Sébastien Jibrayel, Yannick Ohanessian et Jean-Marc Coppola, ses fidèles lieutenants.

Elle quittera les lieux avant la fin de la séance finale.

Samia Ghali qui était sous le feux des photographes et des caméras lors de l’élection de Michèle Rubirola, restait beaucoup plus discrète, rattrapée elle aussi par une enquête pour des procurations présumées invalides et en infraction au code électoral.

Un signalement serait parvenu à la Brigade financière, stipulant qu’une colistière de la sénatrice aurait amené plusieurs liasses de procurations à faire tamponner dans un commissariat des quartiers Nord, impliquant plusieurs fonctionnaires de Police.

L’enquête menée par la Police judiciaire et la procureure de la République est en cours.

LES AUTRES CANDIDATS

Jean- Pierre Serrus ex LR et candidat LREM à la présidence de la Métropole se présentait avec une solide expérience au compteur.

Maire de la Roque d’Anthéron , connue pour son fameux festival de musique classique, il avait exercé la fonction de vice - président au sein de l’institution de 2016 à 2018, avant d’en être démis à l’arrivée de Martine Vassal.

Dernier candidat-surprise déclaré juste avant la séance, Stéphane Ravier ( RN ) qui avait perdu la seule mairie frontiste de Marseille face au général David Galtier ( LR ) annonçait sa candidature en compagnie de ses 7 conseillers, bien esseulés dans l’assistance.



WARM UP

La séance était présidée par Georges Rosso le maire du Rove et doyen de l’assemblée qui selon la tradition proposait de désigner la benjamine de l’institution, Corinne Birgin d’origine arménienne, comme secrétaire de séance.

Elle était colistière sur les listes de Martine Vassal sur les 13&14, le 7e secteur de Marseille.

L’élection prévue en 3 tours de scrutin à la majorité absolue et relative pour le dernier tour a tourné court malgré les votes effectués par des bulletins papier et non par voies électroniques.

Après le premier tour de chauffe et le dépouillement des bulletins par les 3 assesseurs qui égrainaient et comptabilisaient les nombres de voix de chaque candidat, comme en Formule 1, le drapeau à damier aurait pu s’agiter pour marquer la fin de l’épreuve et sacrer le vainqueur sans coup férir.

Pied au plancher,l’aiguille du compte - tours dans le rouge, les feux orange vifs passaient au vert pour la présidente réélue avec succès en obtenant 145 voix au total.

Savourant sa victoire elle a adressé un message ému à l’attention de son papa présent et à « ses enfants qui l’ont toujours soutenu » dit-elle avant les discours traditionnels aux conseillers dans l’Hémicycle.

« Merci pour le nombre des suffrages et merci aux compagnons de route » dit-elle.

Les applaudissements de son écurie fusaient dans les travées, soulagée du dénouement heureux.

Assise face au nouveau maire de la Ville, la présidente de la Métropole a évité de la nommer, rappelant que la campagne des municipales avait été très dure et très violente semée de tempêtes et d’embûches.

A ce jour plusieurs recours sont à l’étude par la justice qui vise des candidats LR et de gauche.

Nous rappellerons pour le folklore la tentative de vol d’une urne sous la menace de pistolet à plomb, le scandale des procurations effectuées auprès de patients atteints d’Alzeimer , résidants d’un Ehpad, et les autres débordements nauséabonds qui entachent la démocratie.

A l’issue de ce vote plus sage et moins chaotique Gaby Charroux obtenait 61 bulletins contre 22 à Jean- Pierre Serrus et 11 pour Stéphane Ravier. 1 bulletin était déclaré nul.

Dans l’après-midi les conseillers désignaient les 20 vice-présidents et les conseillers délégués.

Une nouvelle ère s’ouvre dans la cité phocéenne qui permet à l’union de la gauche de gérer la mairie centrale et à la droite de présidée la Région Sud par Renaud Muselier et la Métropole et le Département par Martine Vassal.

Les Marseillais suivront avec attention les arbitrages et les aides que ces puissantes institutions octroieront à la Ville.

Dans la semaine Michèle Rubirola annonçait qu’elle demandera prochainement l’aide de l’Etat et du président Emmanuel Macron pour un grand plan d’aide à la seconde ville de France.

Alain Sarkissian