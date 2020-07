Faute d’enseigne non encore autorisée, c’est un ours en peluche, accroché sur la façade du salon de thé, qui fait office d’attraction pour les passants de la rue du 4-Septembre à Carcassonne.

Deux pâtisseries « Marlenka » (c’est leur nom) trônent derrière les vitrines de l’étal : l’une est aux noix agrémentée de miel, et la seconde offre une nappe de cacao nimbée de crème... Une autre se nomme « Napoléon » et dévoile une appétissante pâte feuilletée, crémeuse... Au « Bubble Luna », le nouveau salon de thé qui vient d’ouvrir rue du 4-Septembre, à Carcassonne, les clients peuvent s’offrir un goûter sympa dans des effluves assez excitantes pour les glandes salivaires. On peut aussi réserver pour y célébrer un anniversaire.

lire la suite...

https://www.lindependant.fr/2020/07/01/carcassonne-bubble-luna-sur-un-air-de-gateaux-armeniens-8959239.php