Henrikh Mkhitaryan élu meilleur joueur du match AS Rome-Parme (2-1)

Henrikh Mkhitaryan le capitaine de l’équipe d’Arménie a été reconnu par le site Whoscored.com comme le meilleur joueur du match AS Rome-Parme (2-1) jeudi lors de la 31e journée du championnat d’Italie. Henrikh Mkhitaryan a réalisé 2 tirs cadrés en direction des cages dont un but. Ses 34 passes ont réussi à 82,4%. L’Arménien a réalisé 5 passes transversales et récupéré 6 fois le ballon à l’adversaire. Mais il fut averti une fois par un carton jaune. Il sera privé du prochain matche de l’AS Rome. L’international arménien a été crédité de la note de 8,50 qui est la plus haute de tous les joueurs de la rencontre. Henrikh Mkhitaryan qui fut l’auteur d’un but -son 8e but en championnat d’Italie- et d’une passe décisive.

Krikor Amirzayan