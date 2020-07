Le représentant Devin Nunes souligne l’importance de l’aide américaine au déminage de l’Artsakh

Dans une lettre adressée à la direction du comité des crédits de la Chambre, le membre du Congrès Devin Nunes a souligné l’importance de l’aide au déminage en Artsakh.

« Cette assistance humanitaire est cruciale pour la sécurité et le bien-être de base de la population du Haut-Karabagh. La vie des gens est menacée par les mines disséminées sur 1 400 acres de territoire. Selon le HALO Trust, une organisation à but non lucratif axée sur le déminage, « [il] y a eu plus d’accidents de mines terrestres par habitant au Karabagh que partout ailleurs dans le monde. Un quart des victimes sont des enfants », a déclaré le membre du Congrès.

Cette semaine, le comité des crédits de la Chambre des communes présentera le projet de loi sur l’aide financière à l’exercice (2021), qui aidera à définir l’avenir de l’aide américaine au déminage de l’Artsakh.