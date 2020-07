Helen Fazey nommée Chargée d’Affaires du Royaume-Uni en Arménie

Mme Helen Fazey a été nommée Chargée d’Affaires du Royaume-Uni en Arménie avec le rang personnel d’ambassadrice, en attendant la nomination d’un nouvel Ambassadeur plus tard cette année.

Mme Fazey succédera à M. David Moran, qui a été chargé d’affaires par intérim en Arménie avec le rang personnel d’ambassadeur depuis novembre 2019. M. Moran sera muté à un autre poste au service diplomatique. Mme Fazey prendra ses fonctions en août 2020.

Mme Fazey a rejoint le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth en 2002. Elle a été chef de mission adjointe et consul à l’ambassade britannique à Kiev de février 2016 à juin 2020.

Elle a auparavant occupé les postes de conseillère pour la sécurité régionale et de l’ANASE à l’ambassade britannique à Jakarta (2012-2015), de postes à l’ambassade britannique à Tripoli (2005-08) et à la Coalition Provisional Authority à Kirkuk (2004).

Elle a également travaillé au département des Balkans occidentaux et à la direction du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord du Foreign & Commonwealth Office à Londres.