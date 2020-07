Le sénateur Paul Scarr ajoute sa voix à la reconnaissance australienne des génocides arménien, assyrien et grec

Le sénateur fédéral du Queensland, Paul Scarr a ajouté son soutien à l’initiative de justice conjointe des communautés arméno-australienne, assyro-australienne et gréco-australienne, appelant à la reconnaissance australienne des génocides arménien, assyrien et grec.

Le lancement en février 2020 de la Joint Justice Initiative au Parlement australien a comporté la signature d’un protocole d’accord par le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), l’Assyrian Universal Alliance (AUA) et l’Australian Hellenic Council (AHC), qui déclare la reconnaissance par l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec comme une priorité au nom de leurs communautés.

Né à Sydney, Paul Scarr était avocat dans des cabinets de premier plan et reconnu comme membre du Governance Institute of Australia, avant d’être élu au Sénat lors des élections fédérales de 2019. Il a rencontré une délégation de la Joint Justice Initiative en février 2020, avant de décider de signer une affirmation de soutien soutenant la reconnaissance nationale des génocides arménien, assyrien et grec.

« Pendant de nombreuses années, j’ai fourni un soutien à la communauté rwandaise du Queensland dans le cadre de sa commémoration du génocide au Rwanda contre les Tutsis », a déclaré Paul Scarr. « Je comprends l’importance de reconnaître les vérités historiques. »

Le directeur exécutif du Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), Haig Kayserian, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue au sénateur Paul Scarr qui rejoint notre coalition croissante de partisans au Parlement fédéral, représentant un large éventail de partis politiques. Ce n’est qu’une question de temps, ce soutien doit se traduire par une reconnaissance tardive de l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec. »