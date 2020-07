Pachinian s’en tient à sa stratégie dans la lutte contre la pandémiePachinian s’en tient à sa stratégie dans la lutte contre la pandémie

Malgré les critiques qu’elle suscite, y compris dans les rangs de ses partisans, le premier ministre Nikol Pachinian n’entend pas modifier sa stratégie de lutte contre la pandémie de coronavirus, qui continue à gagner du terrain en Arménie. Il l’a réaffirmé jeudi 9 juillet, en laissant clairement entendre qu’il n’allait pas changer de cap et que son gouvernement n’opterait pas pour un reconfinement pourtant préconisé par plusieurs specialists sur le terrain et pour lequel ont opté, de façon plus ou moins drastique, des pays qui ont pourtant plus efficacement lutté contre l’épidémie. N.Pachinian a déclaré que son gouvernrment allait poursuivre ses efforts en vue de faire comprendre au plus grand nombre la nécessité et l’importance des règles d’hygiène et de distanciation sociale pour endiguer la propagation du virus, outre bien sûr le port du masque dans tous les lieux publics, et il a ajouté qu’il était prêt à prendre les “mesures administratives les plus strictes” à cet effet. “Je veux encore souligner que notre stratégie anti-épidemique reste la même”, a notamment déclaré le premier ministre en inaugurant la réunion hebdomadaire du conseil des ministres à Erevan en ajoutant : “Autrement dit, apprendre à vivre avec le genre de mesures qui nous permettront de neutraliser les nouveaux cas [de coronavirus] ou de les limiter à un minimum”. “Chers compatriotes, je veux encore vous rappeler qu’il y a une pandémie de coronavirus en Arménie et que les moyens les plus efficaces pour lutter contre cette pandemie sont le port du masque, le respect des règles de distanciation sociales et d’hygiène, avec la désinfection régulière des mains”, a déclaré N.Pachinian, dont le discours, comme la politique à cet égard restent inchangés, alors que l’Arménie affiche l’un des taux d’infection au coronavirus les plus élevés dans le monde, avec un total de 30 346 cas confirmés qui avaient été annoncés dans la matinée de jeudi, dans un pays comptant un peu moins de 3 millions d’habitants.

Selon le ministère de la santé, 526 personnes avaient été testées positives au virus au cours des dernières 24 heures, tandis que le virus causait 20 autres décès, dont 14 de manière directe. Le bilan des décès dus au COVID-19 est donc désormais de 535, un chiffre auquel s’ajoutent les 170 personnes infectées par le virus mais don’t le décès serait dû à des pathologies pré-existantes. “La situation reste stable mais tendue”, a indiqué le ministre de la santé Arsen Torosian lors de la reunion du conseil des ministres, en ajoutant de manière vague qu’ “il n’y a pas de tendance négative mais pas de vraiment positive non plus”. A.Torosian a aussi annoncé que les autorités sanitaires prévoyaient de dégager des dizaines de lits supplémentaires dans les unités de soins intensifs des hôpitaux arméniens traitant des patients du COVID-19. Ces lits supplémentaires avaient déjà permis d’optimiser les capacités hospitalières face à une augmentation sensible des hospitalisations dues au coronavirus. N.Pachinian a mis en garde lundi pour la première fois contre l’éventualité d’un nouveau confinement que son gouvernement devrait imposer si les hôpitaux ne sont plus en mesure de faire face à l’afflux de nouveaux patients. Le premier ministre n’a pas évoqué une telle éventualité jeudi, préférant envisage un “durcissement sensible” des amendes et autres sanctions visant les personnes qui refusent de porter le masque.

“Nous devrions parvenir à obtenir le respect des règles anti-épidemiques, y compris par le voie des mesures administratives les plus strictes”, a martelé le premier ministre arménien. Les leaders de l’opposition et autres détracteurs de N. Pachinian et de son gouvernement se montrent toujours critiques à l’encontre de sa politique alors qu’augmente le bilan des victimes et se propage le coronavirus. Les deux partis d’opposition représenté au Parlement ont engage la semaine dernière une procedure en vue de la creation d’une commission parlementaire ad hoc qui est chargée d’évaluer la réponse du gouvernement au coronavirus et sa gestion de la crise, sanitaire et économique, qu’il a provoquée. A.Torosian a de son côté souligné que le gouvernement avait fait efficacement face à la pandémie.