Robert Kotcharian en visio-conférence avec ses fans

Si Levon Ter Pétrossian le Premier président de la République d’Arménie reste relativement discret dans les médias, Robert Kotcharian et Serge Sarkissian, respectivement deuxièmes et troisièmes présidents de la République d’Arménie, déchus de leurs fonctions, créent toujours un certain « buzz » médiatique. Robert Kotcharian accusé de corruption et de responsabilité dans les manifestations meurtrières du 1er mars 2008 à Erévan, qui fut libéré de prison contre une caution de 3,7 millions d’euros, effectue régulièrement des apparitions dans les médias ou les réseaux sociaux.

Depuis son domicile, face à son écran, il a conversé avec nombre de ses fans et a placé l’une de ces images sur sa pages facebook. Histoire de ne pas se faire oublier et dire qu’il dispose encore de nombreux soutiens en Arménie et en Artsakh ? Robert Kotcharian affirme que les discussions ont porté sur « la situation intérieure et extérieure de l’Arménie, sur la question de l’Artsakh, la sécurité de l’Etat, la situation socio-économique du pays et les projets, y compris les projets personnels ». Un retour en politique ?

Krikor Amirzayan