La CEDH rejette le recours des juges arméniens évincés

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a refusé de prononcer une injonction « provisoire » qui gèlerait la mise en œuvre des modifications constitutionnelles appelant à la révocation du président et de trois autres membres de la Cour constitutionnelle arménienne.

Les changements adoptés par le Parlement arménien à la fin du mois dernier stipulaient que Hrayr Tovmasian devait démissionner de son poste de président de la cour constitutionnelle tout en gardant une fonction de juge au sein de l’institution. Ils prévoyaient également le remplacement de trois autres juges qui avaient pris leurs fonctions dans les années 90.

Tovmasian et les trois juges évincés - Alvina Gyulumian, Felix Tokhian et Hrant Nazarian - ont refusé de démissionner, affirmant que les changements avaient été adoptés en violation de la constitution et des lois arméniennes. Dans un recours auprès de la CEDH déposé le 26 juin, ils ont demandé au tribunal de Strasbourg d’ordonner aux autorités arméniennes de surseoir à leur remplacement, jusqu’à la tenue de nouvelles audiences sur l’affaire.

Dans un communiqué publié mercredi soir, la CEDH a déclaré qu’elle avait rejeté la « mesure provisoire » demandée par les plaignants, car elle ne voyait aucun « risque de préjudice grave et irréparable » pour eux.

« Bien que la demande de mesures provisoires présentée par les requérants ait été jugée hors de propos, il leur est toujours loisible de déposer une requête et de poursuivre leurs griefs devant la Cour », indique le communiqué. « Le cas échéant, la Cour peut décider d’accorder la priorité à certaines requêtes. »

Siranuysh Sahakian, une des avocats représentant les juges déchus, a minimisé la décision de la CEDH jeudi, affirmant que le tribunal de Strasbourg continue d’examiner le recours. Elle a déclaré que la CEDH a donné aux plaignants et au gouvernement arménien jusqu’au 28 août pour lui présenter plus d’arguments à l’appui de leurs positions.

Tovmasian et six autres juges de la Cour constitutionnelle ont subi de fortes pressions de la part du gouvernement pour démissionner au cours de l’année écoulée. Pashinian les a accusés de maintenir des liens étroits avec l’ancien gouvernement arménien et d’entraver ses réformes judiciaires.

Tovmasian et des personnalités de l’opposition se sont opposés aux demandes de Pashinian et ont à leur tour accusé le premier ministre de vouloir prendre le contrôle de la plus haute cour du pays.

Selon la déclaration de la CEDH, Tovmasian, Gyulumian, Tokhian et Nazarian ont affirmé dans leur appel que les amendements controversés à la constitution arménienne s’inscrivaient dans le sillage de leur harcèlement et de celui de leurs collègues par les autorités actuelles d’Erevan.

Ils ont déclaré que le « long processus de harcèlement » s’était intensifié après que la Cour constitutionnelle eut accepté en juin 2018 de statuer sur un appel déposé par Robert Kocharian, l’ancien président arménien poursuivi pour coup d’État et corruption, des accusations qu’il estime politiquement motivées.