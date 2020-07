Ashot Pachinian le fils du Premier ministre arménien a terminé son service militaire de deux ans en Artsakh et rentre à la maison

Ashot Pachinian, le fils du Premier ministre arménien Nikol Pachianian vient de terminer son service militaire au sein de l’Armée de Défense de l’Artsakh après deux ans de service. Ashot Pachinian est rentré ainsi chez lui après avoir effectué ses obligations militaires. Nikol Pachinian a publié sur sa page facebook la libération de son fils de l’armée et de ses adieux à ses collègues militaires. « Aujourd’hui notre fils militaire a terminé son service et reviens à la maison. Bon service à tous nos nouvelles recrues et les autres soldats, heureux retour à tous nos soldats qui ont terminé leur service militaire. Rappelons qu’à l’intérieur de leurs unités militaires, nos soldats ne portent pas de masque car ils vivent avec les règles d’une seule famille » a écrit le Premier ministre arménien.



Ashot Pachinian avait été incorporé à l’Armée en Artsakh le 9 juillet 2018. Nikol Pachinian démontrant ainsi que les enfants de tous -qu’ils soient dirigeants ou pas- était soumis aux obligations de la défense de la République d’Arménie et de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/watch/?v=732348197592692&t=1