AS Rome-Parme (2-1) : but et passe décisive de l’international arménien Henrikh Mkhitaryan, son 8e but en championnat d’Italie

AS Rome-Parme (2-1) : but et passe décisive de l’international arménien Henrikh Mkhitaryan, son 8 e but en championnat d’Italie

Hier soir au stade olympique de Rome, l’AS Rome s’est imposé 2-1 face à Parme lors de la 31e journée du championnat d’Italie. Le capitaine de l’équipe d’Arménie, Henrikh Mkhitaryan titulaire était en grande forme. Parme ouvrait le score dès la 9e minute sur pénalty transformé par Andreas Cornelius. A la 43e minute l’international arménien Henrikh Mkhitaryan par un beau tir dans la surface de réparation égalisait. L’Arménien marquant son 8e but en championnat d’Italie. Une passe décisive d’Henrikh Mkhitaryan permettait à l’AS Rome de prendre l’avantage par le Français Jordan Veretout à la 53e minute. L’Arménien sortait à la 88e minute remplacé par Nicolo Zaniolo. Malheureusement Henrikh Mkhitaryan qui fut ainsi l’auteur d’un but et d’une passe décisive et l’un des meilleurs joueurs, a été averti et ne jouera pas la prochaine rencontre du championnat italien.

Avec 51 points l’AS Rome est à la 5e place du classement avec le même nombre de points que Naples.

Krikor Amirzayan