Le tribunal demande de nouvelles audiences sur l’arrestation de Tsarukian

La Cour d’appel d’Arménie a annulé mercredi le refus d’un tribunal inférieur d’autoriser l’arrestation de Gagik Tsarukian, le chef du principal parti d’opposition Arménie prospère (BHK).

Un des avocats de Tsarukian, Samvel Dilbandian, a déclaré au service arménien de RFE / RL qu’elle avait ordonné au tribunal de district d’Erevan de tenir de nouvelles audiences sur le mandat d’arrêt demandé par les procureurs.

Dilbandian a insisté sur le fait que la Cour d’appel n’avait cependant pas autorisé les enquêteurs à arrêter Tsarukian.

Tsarukian, qui est l’un des hommes les plus riches du pays, a été accusé d’avoir acheté des votes immédiatement après que le parlement arménien dominé par les alliés du Premier ministre Nikol Pachinian a levé son immunité de poursuites et d’arrestation le 15 juin. Le Service de sécurité nationale a déclaré qu’il avait " créé et dirige un groupe organisé » qui a acheté plus de 17 000 voix pour le BHK lors des élections législatives de 2017.

Tsarukian nie fermement les accusations. Lui et son parti soutiennent que Pachinian a ordonné l’ouverture de la procédure pénale en réponse aux appels du 5 juin du chef du BHK à la démission du gouvernement. Les autorités chargées de l’application des lois démentent l’idée que cette affaire soit politiquement motivée.

Le tribunal de district a refusé d’autoriser l’arrestation provisoire de Tsarukian le 21 juin. Les procureurs et les avocats de Tsarukian ont fait appel de cette décision. Les avocats se sont opposés à la conclusion du tribunal selon laquelle les enquêteurs ont des raisons de soupçonner que Tsarukian a distribué des pots-de-vin.

Les procureurs ont continué à faire pression pour obtenir un mandat d’arrêt même après qu’il soit apparu le 30 juin que Tsarukian a été infecté par le coronavirus.