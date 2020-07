Fly Armenia Airways : une nouvelle compagnie aérienne entre sur le marché arménien

Fly Armenia Airways annonce qu’elle a obtenu un certificat d’exploitation aérienne du Comité de l’aviation civile de la République d’Arménie et entre sur le marché arménien « avec de nouvelles offres fiables et rentables pour le public arménien et le monde arménien des affaires ».

La société est dirigée par des experts de l’aviation arméniens expérimentés et professionnels et d’anciens dirigeants de la Lufthansa :

« Nous fonctionnerons comme une compagnie aérienne à service complet, où les passagers seront traités avec la célèbre hospitalité arménienne. Nous fournissons gratuitement des repas, des bagages et des voyages gratuits pour les enfants de moins de deux ans, ainsi que de nombreux autres services inconnus des voyageurs arméniens à l’heure actuelle », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

La flotte se compose de Boeing 737 et devrait être élargie, car dans un avenir proche, le nombre de destinations prévues (actuellement la Russie, l’Europe et le Moyen-Orient) augmentera avec le lancement de vols directs vers Los Angeles, Pékin et Shanghai. .

« Notre objectif est d’augmenter le flux de passagers et le volume de fret aérien à destination et en provenance de l’Arménie. Cela aidera à améliorer la logistique et la situation économique en Arménie, et avec nos services fiables de passagers et de fret, il sera possible de créer de nouvelles destinations touristiques et d’affaires », a déclaré la compagnie aérienne.

Fly Armenia Airways exploitera un cargo A-300 et un cargo B-747 pour le transport de fret, et utilisera Erevan comme centre de transit en raison de son excellente situation géographique.

Fly Armenia Airways se positionne comme une compagnie aérienne « Arménie - Diaspora », qui fournira des services aux Arméniens de la mère patrie et à l’étranger.