L’arménophobie est la dernière ligne de défense du pouvoir d’Aliyev selon le ministère arménien des affaires étrangères

L’arménophobie est la dernière ligne de défense du pouvoir d’Aliyev, a déclaré la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, Anna Naghdalyan.

Il décrit au mieux la crise intérieure et le désespoir en Azerbaïdjan, a déclaré la porte-parole.

Ces commentaires interviennent après que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a fait une excursion historique sur l’Arménie et la nation arménienne. Il a également commenté les processus internes de l’Arménie, le processus de paix du Haut-Karabagh et a critiqué la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE.

« Aliyev n’a pas d’autre mot à adresser à sa société dans le lock-out que de mettre en avant l’image d’un » ennemi utile « », a-t-elle ajouté.

« Il est ridicule que les processus internes, les droits de l’homme et les libertés de l’Arménie aient été examinés par un dirigeant d’un pays où pendant des décennies le pouvoir politique et économique était aux mains d’une seule famille, définie au niveau international comme un régime répressif. Il convient de noter qu’Ilham Aliyev, avec ses commentaires hostiles et racistes, exprime tout d’abord une attitude irresponsable et irrespectueuse à l’égard de la déclaration des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE publiée il y a une semaine, qui contenait des inquiétudes concernant la rhétorique incendiaire et provocatrice » a-t-elle déclaré.

« Comme le Premier ministre Nikol Pashinyan l’a déclaré lors de la récente session conjointe des Conseils de sécurité d’Arménie et d’Artsakh, les tentatives de transformer le conflit du Haut-Karabagh en une inimitié arméno-azerbaïdjanaise à long terme au sein de laquelle nos peuples lutteront sur tout - passé, présent , l’avenir et toute la région - n’est dans l’intérêt ni du peuple arménien ni du peuple azerbaïdjanais », a-t-elle déclaré.