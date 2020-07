Le président de l’Artsakh rend visite à deux usines à Stepanakert

Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh a rendu visite mercredi 8 juillet à la nouvelle usine des eaux minérales Startup Service et des conserves de fruits Triumph Group de Stepanakert.

Le principal client de ces deux usines est l’Armée de Défense de l’Artsakh. Startup Service a créé 15 nouveaux postes de travail avec un salaire mensuel de 80 000 drams. La conserverie de Triumph Group qui avait cessé son activité a depuis réouvert des portes grâce à l’aide du gouvernement de l’Artsakh. Aujourd’hui elle emploie plus de 120 salariés avec un salaire mensuel moyen de 100 000 drams. Le président de l’Artsakh a souligné l’importance de redynamiser l’économie de l’Artsakh avec le soutien du gouvernement. Levon Grigoryan le ministre de l’Economie et de la production accompagnait Arayik Harutyunyan dans ces visites.

Krikor Amirzayan